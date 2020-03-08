Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
"За русский язык я умру": Прямой речью защитника Донбасса поделилась М...
Грубая сила против Партии Шария
За какие грехи русские в Прибалтике погибают в одиночку?
Главная / Политика

Путин заявил о необходимости сменяемости власти в России

08 марта 2020, 20:35  •  33 • Политика
В России должна быть гарантирована сменяемость власти, для этого необходимо ограничить количество сроков, на которые может избираться президент. Об этом в воскресенье, 8 марта, заявил российский лидер Владимир Путин в контексте обсуждения поправок в Конституцию в интервью на телеканале «Россия 1».
«Для того чтобы гарантировать сменяемость власти (а для такой страны, как наша, это важно), все-таки лучше, если количество сроков избрания президента будет ограничено», — приводит слова президента ТАСС.
В то же время Путин отметил, что в неограниченном количестве президентских сроков нет ничего необычного. В частности, в США такое ограничение было введено совсем недавно, а во многих странах его не существует и в настоящее время.
Внести изменения в Конституцию России Путин предложил 15 января в ходе послания Федеральному собранию. В тот же день он подписал указ о создании рабочей группы, в которую вошли 75 человек из разных сфер, а на следующий день провел с членами группы первую встречу.
2 марта глава российского государства внес в Госдуму три поправки к законопроекту об изменении Основного закона страны.
Рассмотрение документа во втором чтении должно состояться 10 марта, а в третьем — 11 марта, если днем ранее законопроект будет одобрен. Голосование по законопроекту состоится 22 апреля с 8:00 до 20:00 по всей России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



33
Источник
Похожие новости
08 марта 2020, 03:35
Захарова ответила на слова Зеленского о гибкости Минских соглашений
08 марта 2020, 05:35
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
08 марта 2020, 06:35
"За русский язык я умру": Прямой речью защитника Донбасса поделилась Марина Ахмедова
08 марта 2020, 03:35
В Госдуме назвали срок поступления законопроекта об упрощенном получении гражданства РФ
08 марта 2020, 01:35
Новгородская область решила бороться с коронавирусом методами Москвы
08 марта 2020, 04:35
"Беспамятство и кощунство!" Матвиенко отчитала Запад за осмысленную политику фальсификации истории
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 марта 2020, 06:35
Стрелков: Масштабная война неизбежна. Украина готовит мясорубку
08 марта 2020, 02:35
ДА КАК ТАК-ТО?! Склады на Украине взрывала не "рука Кремля" (Руслан Осташко...
08 марта 2020, 06:35
«Сжечь школу, устроить погромы москалям!»: во Львове неонацисты атакуют лицей, которы...
08 марта 2020, 12:35
"Нас предали": Поддубный о том, как боевики в Идлибе отнеслись к соглашению...
08 марта 2020, 03:35
Захарова ответила на слова Зеленского о гибкости Минских соглашений
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 марта 2020, 06:35
Уникальный МиГ-23-98 способен поставить на место ВВС Турции. Инструмент, о котором забыли в Минобороны РФ
03 марта 2020, 11:35
"Взорвали радиосигналом": Малайзийский боинг MH17 был уничтожен спрятанными на борту бомбами - Антипов
07 марта 2020, 02:35
"Напрямую испугался?" Зеленский поставил Путину дедлайн. Но страшно всё равно не получилось
07 марта 2020, 23:35
"Голый, маленький и слева": Ультиматум Зеленского по Донбассу назвали "анекдотом дня"
04 марта 2020, 09:35
"300 спартанцев". По Эрдогану ударила Греция
05 марта 2020, 09:35
Интервенцию турок в Сирию отравит русская "Гадюка": Китай предсказал Анкаре тяжёлую схватку
02 марта 2020, 15:35
Военкор Поддубный назвал "самое важное сообщение последних суток". Турции пора бояться?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.