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Путин заявил о необходимости развития в регионах норм обновленной Конституции

10 июля 2020, 09:00  •  64 • Политика
Нормы обновленной Конституции должны получить развитие в каждом регионе страны. Об этом 9 июля на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив заявил президент России Владимир Путин.
«Все основные пункты государственной политики строятся вокруг человека и все планы направлены на создание возможностей сбережения здоровья, для честного труда, для образования, для воспитания детей», — подчеркнул президент.
Путин отметил, что все фундаментальные основы политики нашли свое отражение в обновленной Конституции страны.
Голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. В результате за принятие проголосовали 77,92%, против — 21,27%.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас 3 июля отметил, что законодатели уже готовы работать на основе Конституции с принятыми поправками.
В тот же день Путин предложил рабочей группе по Конституции продолжить работу над мониторингом реализации поправок.

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