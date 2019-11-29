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Путин заявил о необходимости мер по адаптации мигрантов

29 ноября 2019, 19:24  •  29 • Политика
России необходимы продуманные меры по социальной адаптации мигрантов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям в пятницу, 29 ноября.
«Мы радушно принимаем и должны помогать тем, кто хочет жить, учиться, работать у нас», — цитирует Путина ТАСС. Однако при этом, по словам главы государства, нужно жестко отсекать риски, связанные с распространением в России экстремизма, невежества и радикальных течений.
В октябре в Иркутске стартовал адаптационный проект для детей мигрантов. Он работает в десяти школах, где много учеников, для которых русский язык не является родным. В 2019–2020 годах запланированы разные мероприятия по продвижению русского языка и российской культуры, разработка и внедрение механизмов адаптации детей мигрантов, распространение эффективных практик языковой и социокультурной адаптации.
Кроме того, будет расширено партнерство с учреждениями культуры и представителями национальных культурных центров.

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