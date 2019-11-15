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Путин заявил о необходимости критики в отношении власти

15 ноября 2019, 04:24  •  60 • Политика
Президент России Владимир Путин считает, что критика в отношении власти должна сохраняться, при этом российский закон об оскорблении власти не направлен на ее подавление. Об этом он заявил 14 ноября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
«Каждое цивилизованное государство защищает себя от поругания национальных символов, в этом, собственно, главный смысл, а не в том, чтобы прекратить всяческую критику со стороны людей в отношении власти», — приводит слова Путина ТАСС.
По мнению российского лидера, критика необходима власти и должна влиять на улучшение ее функционирования.
18 марта Путин подписал закон, в соответствии с которым в интернете будут блокироваться материалы, оскорбляющие общество, государственные символы и институты власти РФ. Согласно ему, при обнаружении информации, оскорбляющей госсимволы или общество, генеральный прокурор или его подчиненные могут обратиться в Роскомнадзор и потребовать удалить данные материалы. Также могут заблокировать ресурсы, распространяющие подобную информацию и не удалившие ее.

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