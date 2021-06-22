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Путин заявил о необходимости изменений во взаимодействии кабмина и ГД
22 июня 2021, 08:10 • 83 • Политика
В части взаимодействия кабмина и Госдумы должны протий качественные изменения. Такое мнение 21 июня высказал президент России Владимир Путин во время встречи с депутатами ГД в Кремле.
«Я считаю, уверен, в том, что в части, касающейся взаимодействия между парламентом и правительством, произойдет, должны произойти качественные изменения. Действительно, это не какой-то фантик. Это содержательная вещь», — сказал Путин на встрече с депутатами в Кремле.
Российский лидер добавил, что парламент будет принимать большее участие в формировании правительства, что сделает более жесткой взаимозависимость между законодательным и высшим исполнительным органами власти.
Также президент России поблагодарил депутатов Госдумы 7-го созыва за ответственность и работу на высоком уровне. Отдельно президент подчеркнул согласованность работы нижней палаты парламента.
Кроме того, Путин заявил о необходимости провести грядущую избирательную кампанию в стране так, чтобы ни у кого не возникало сомнений в ее легитимности.
Он выразил уверенность в том, что избиратели на выборах в Госдуму поддержат тех кандидатов, для которых служение родине — высшая ценность. Глава государства подчеркнул, что надеется на то, что предстоящие выборы пройдут без взаимных обвинений и пустых обещаний, как это было в 1990-е годы.
Как пояснил Путин, необходимо, чтобы «естественная острая конкуренция выражалась в цивилизованной, предметной дискуссии без взаимных обвинений, оскорбительных выпадов и пустых, невыполнимых, по сути, обещаний».
Ранее, 19 июня, съезд «Единой России» утвердил списки кандидатов партии на выборах в Госдуму по федеральному округу и одномандатным округам.
Тогда же участники XX съезда партии «Единая Россия» утвердили проект предвыборной программы на выборах в Госдуму 8-го созыва, которые пройдут в сентябре 2021 года. В окончательной редакции документ примут во второй половине августа на втором этапе съезда.
Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года. В то же время будут организованы региональные и муниципальные выборы.
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