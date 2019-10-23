Путин заявил о намерении наращивать российское присутствие в Африке

Россия будет на государственном уровне постепенно наращивать свое присутствие в Африке. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в среду, 23 октября, выступая перед участниками пленарного заседания экономического форума Россия–Африка в Сочи.

По словам российского лидера, многие компании уже давно и успешно работают с партнерами из самых различных секторов африканской экономики. Он пообещал поощрять и поддерживать такие стремления бизнеса.

«Это позволяет рассчитывать на дальнейший прирост показателей торговли. Полагаю, нам вполне по силам в ближайшие четыре-пять лет еще раз удвоить объем товарооборота, это как минимум», — цитирует Путина телеканал «Звезда».

Президент добавил, что развивающиеся на континенте интеграционные процессы предоставляют дополнительные возможности для сотрудничества России и Африки.

«Африканские страны привлекают всё больше внимания российского бизнеса. По оценкам экспертов к 2050 году ВВП африканских государств составит $29 трлн», — приводит слова российского лидера «Федеральное агентство новостей».

Путин отметил, что Россия приветствует создание зоны свободной торговли в Африке.

Президент также сообщил, что Россия списала задолженности странам Африки на сумму, превышающую $20 млрд.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия–Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Параллельно с саммитом проходит экономический форум, в котором принимают участие главы государств, представители бизнеса и госструктур.