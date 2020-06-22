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Путин заявил о находившейся на грани развала России

22 июня 2020, 02:00  •  56 • Политика
В конце 1990-х — начале 2000-х годов Россия стояла у «опасной черты возможного развала», однако с тех пор многое изменилось. Об этом президент страны Владимир Путин заявил в фильме «Россия. Кремль. Путин», который в воскресенье, 21 июня, выходит на телеканале «Россия 1».
«Экономика была в тяжелом состоянии, безработица была большая, 40% граждан жили за чертой бедности», — отметил глава государства.
Он напомнил, что на рубеже веков инфляция в России измерялась «десятками, а то и сотнями процентов».
Путин также подчеркнул, что военным в то время не выплачивали денежное довольствие и задерживали пенсии, людям не платили зарплату годами.
«Сейчас тоже бывают сбои, но ничего подобного по масштабам, конечно, нет», — подчеркнул он.
В ходе интервью президент также раскритиковал чиновников, которые «выпячивают напоказ» свое благосостояние, так как большинство россиян живет очень скромно.
Путин добавил, что нет ничего важнее работы с людьми, и если человек принимает решение работать на госслужбе, то он должен служить государству, а государство — это прежде всего люди.

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