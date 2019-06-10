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Путин заявил о международной "лихорадке": "Мир подошёл к опасной черте"

10 июня 2019, 13:54  •  22 • Политика
Президент России Владимир Путин в своём обращении к участникам V Международного форума "Примаковские чтения" заявил о том, что "мир подошёл к опасной черте", а "международные отношения лихорадит".
Сегодня открылся очередной - пятый по счёту Международный форум "Примаковские чтения". Основной темой форума на этот раз стал вопрос: "Возвращение к конфронтации: есть ли альтернативы?"
Для участников встречи было зачитано обращение президента России Владимира Путина. В нём глава государства заявил об опасной черте, к которой сегодня подошёл мир.
"Мир действительно подошел к опасной черте, - предупреждает Владимир Путин. - Международные отношения лихорадит".
Глава государства отметил, что тема сегодняшних "Примаковских чтений" "охватывает широкий круг актуальных вопросов". Среди них и всё "возрастающие риски международной безопасности и стабильности", и "деградация системы контроля над вооружениями". Напомнил президент России и о "злоупотреблении протекционистскими мерами", и о том кризисе, что сегодня переживает действующая модель глобализации.
"Важно сообща искать реальные, жизнеспособные альтернативы усиливающейся конфронтации грубому, эгоистичному продавливанию рядом стран своих политических и экономических интересов – в частности, путем санкций и торговых войн", - призвал участников форума Владимир Путин.

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