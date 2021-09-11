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Путин заявил о хороших показателях развития Москвы

11 сентября 2021, 15:05  •  92 • Политика
Москва демонстрирует очень хорошие показатели развития. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным.
Глава государства отметил, что в настоящее время Москва является агломерацией мирового масштаба. По его словам, известно, насколько сложны процессы жизнедеятельности таких агломераций.
«Часто в последнее время говорим, и говорим это с гордостью, что Москва демонстрирует по сравнению с другими агломерациями подобного рода очень хорошие показатели развития», — указал Путин.
Также президент затронул тему запуска электробусов в Москве. Как заметил Путин, это очень важный процесс с точки зрения экологических стандартов. Кроме того, он обратил внимание на то, что Москва является крупным промышленным и транспортным центром.
«Знаю, что ваша команда этим вопросам уделяет должное внимание», — добавил президент.
Градоначальник в беседе с главой государства со своей стороны отметил, что ни одна госпрограмма в Москве во время пандемии не была остановлена. Собянин также подчеркнул, что экономические показатели города превзошли допандемические.
Москва 11–12 сентября празднует свой 874-й день рождения. Формат мероприятий определен с учетом эпидемиологической обстановки и действующих санитарных правил. Так, будут открыты парки и фестивальные площадки с торговлей и общепитом. Отмечалось, что в честь праздника организуют салют, а также концерт в парке «Зарядье».
Кроме того, в День города проезд по Московскому центральному кольцу (МЦК) будет бесплатным.
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