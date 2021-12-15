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Путин заявил о ходе выполнения нацпроектов: "С опережением графика"
15 декабря 2021, 18:20 • 119 • Политика
Президент России Владимир Путин на совещании с правительством сообщил о ходе выполнения планов.
Президент России Владимир Путин на правительственном совещании сообщил о ходе выполнения нацпроектов.
По словам президента, в выполнении нацпланов развития есть недоработки, но есть и результаты. В частности, президент отметил, что выполнен годовой план по дорожной сети.
- подчеркнул президент России.
По словам Путина, число новосёлов такое же, как и "за все два предыдущих года".
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