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Путин заявил о ходе выполнения нацпроектов: "С опережением графика"

15 декабря 2021, 18:20  •  119 • Политика
Президент России Владимир Путин на совещании с правительством сообщил о ходе выполнения планов.
Президент России Владимир Путин на правительственном совещании сообщил о ходе выполнения нацпроектов.
По словам президента, в выполнении нацпланов развития есть недоработки, но есть и результаты. В частности, президент отметил, что выполнен годовой план по дорожной сети.
В целом с опережением графика идёт и расселение аварийного жилья. За 10 месяцев текущего года в новые, современные квартиры переехали 120 тысяч человек
- подчеркнул президент России.
По словам Путина, число новосёлов такое же, как и "за все два предыдущих года".

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