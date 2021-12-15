Путин заявил о ходе выполнения нацпроектов: "С опережением графика"

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством сообщил о ходе выполнения планов.

Президент России Владимир Путин на правительственном совещании сообщил о ходе выполнения нацпроектов.

По словам президента, в выполнении нацпланов развития есть недоработки, но есть и результаты. В частности, президент отметил, что выполнен годовой план по дорожной сети.

В целом с опережением графика идёт и расселение аварийного жилья. За 10 месяцев текущего года в новые, современные квартиры переехали 120 тысяч человек

- подчеркнул президент России.

По словам Путина, число новосёлов такое же, как и "за все два предыдущих года".