Путин заявил о готовности России сохранить транзит газа через Украину

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину.

«Несмотря на строительство новых инфраструктурных объектов, таких как «Северный поток», «Северный поток — 2», «Турецкий поток», будем сохранять транзит через Украину. Вопрос в объёмах этого транзита и сроках, на которые можно заключить контракт», — сказал Путин.

По его словам, транзит через Украину — удобный маршрут.

RT ведёт прямую трансляцию.