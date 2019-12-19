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Путин заявил о готовности России сохранить транзит газа через Украину
19 декабря 2019, 13:39 • 33 • Украина
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину.
Reuters
«Несмотря на строительство новых инфраструктурных объектов, таких как «Северный поток», «Северный поток — 2», «Турецкий поток», будем сохранять транзит через Украину. Вопрос в объёмах этого транзита и сроках, на которые можно заключить контракт», — сказал Путин.
По его словам, транзит через Украину — удобный маршрут.
RT ведёт прямую трансляцию.
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