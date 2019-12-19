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Путин заявил о готовности России сохранить транзит газа через Украину

19 декабря 2019, 13:39  •  33 • Украина
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину.
 
Reuters
 

«Несмотря на строительство новых инфраструктурных объектов, таких как «Северный поток», «Северный поток — 2», «Турецкий поток», будем сохранять транзит через Украину. Вопрос в объёмах этого транзита и сроках, на которые можно заключить контракт», — сказал Путин.

По его словам, транзит через Украину — удобный маршрут.

RT ведёт прямую трансляцию.

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