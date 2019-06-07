|
Путин заявил о готовности России к вызовам и переменам
07 июня 2019, 17:39 • 72 • Политика
Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова к вызовам и переменам. Об этом глава государства сказал в ходе заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу, 7 июня.
«Мы приглашаем всех к широкому, равноправному сотрудничеству», — цитирует главу государства «РИА Новости».
При этом не уточняется, о каких именно вызовах идет речь.
В октябре 2018 года в ходе пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин назвал условие, при котором Москва может применить ядерное оружие. По словам главы государства, у России нет концепции использования ядерного оружия в качестве превентивного удара. Он отметил, что Россия готова и будет применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверится в том, что потенциальный агрессор первым наносит удар. «Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, даже не успев раскаяться», — сказал президент.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
72
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 июня 2019, 01:54
|
03 июня 2019, 22:39
|
31 мая 2019, 23:09
|
05 июня 2019, 07:09
|
01 июня 2019, 18:39
|
01 июня 2019, 15:24
|
04 июня 2019, 21:09