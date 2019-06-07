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Путин заявил о готовности России к вызовам и переменам

07 июня 2019, 17:39  •  72 • Политика
Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова к вызовам и переменам. Об этом глава государства сказал в ходе заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу, 7 июня.
«Мы приглашаем всех к широкому, равноправному сотрудничеству», — цитирует главу государства «РИА Новости».
При этом не уточняется, о каких именно вызовах идет речь.
В октябре 2018 года в ходе пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин назвал условие, при котором Москва может применить ядерное оружие. По словам главы государства, у России нет концепции использования ядерного оружия в качестве превентивного удара. Он отметил, что Россия готова и будет применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверится в том, что потенциальный агрессор первым наносит удар. «Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, даже не успев раскаяться», — сказал президент.

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