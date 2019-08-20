Путин заявил о готовности России к работе с Францией по климатическому соглашению

Россия готова к сотрудничеству с Францией в рамках исполнения Парижского соглашения по климату. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в преддверии переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном.

«По поводу той темы, о которой господин президент упомянул, — это совместная работа в области борьбы с изменениями климата. Это существенная вещь, ведь Россия с самых первых шагов присоединилась к инициативам президента Франции и поддержала Парижское соглашение по климату», — сказал российский лидер, его слова в понедельник, 19 августа, приводит ТАСС.

Взятые в рамках данного соглашения обязательства требуют существенной реконструкции всей экономики России, отметил Путин.

«Мы приняли государственные программы на этот счет, выделили колоссальные ресурсы, и это тоже очень серьезный вопрос для нас», — пояснил президент РФ. Усилия государств должны быть согласованы, так как без этого эффективного результата не будет. Путин подчеркнул, что Россия готова к совместной работе.

Ранее в понедельник Путин отметил, что Российская Федерация не отказывалась от работы в формате «группы восьми» и ждет партнеров в гости. «Восьмерки» в настоящее время не существует, поэтому возвратиться в эту организацию нет возможности, отметил он.

Парижское соглашение по климату было подписано в декабре 2015 года. К нему присоединились 195 стран, в том числе и Россия. Государства обязуются принять меры, чтобы не допустить повышения средней температуры на Земле более чем на 2 градуса Цельсия к 2100 году.