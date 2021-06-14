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Путин заявил о готовности рассмотреть вопрос об обмене заключёнными с США
14 июня 2021, 16:45 • 33 • Политика
Об этом стало известно из опубликованных фрагментов интервью президента России телеканалу NBC.
В России готовы рассмотреть вопрос об обмене заключёнными. Об этом журналистам сказал президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC. Фрагменты интервью стали доступны в понедельник.
"Да, да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом президент подчеркнул, что в Соединённых Штатах содержится под стражей гораздо больше русских, чем в России - американцев.
Также из фрагментов интервью стали известны позиции Путина по другим вопросам. Он назвал важным в отношениях с США поиск компромиссов и взаимоприемлемых решений; также Путин назвал "фарсом" обвинения в том, что русские хакеры стоят за кибератаками в США.
Путин заявил, что в тюрьме с Алексеем Навальным будут обращаться не хуже, чем с остальными.
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