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Путин заявил о безусловности интересов РФ и безопасности ее граждан

23 февраля 2022, 01:05  •  88 • Политика
Обеспечение обороноспособности России остается важнейшей государственной задачей, а Вооруженные Силы РФ служат надежной гарантией мирной жизни граждан. Об этом в среду, 23 февраля, заявил президент России Владимир Путин в обращении по случаю Дня защитника отечества, транслируемого в эфире «Россия 24».
«Интересы РФ и безопасность граждан для нас безусловны, будем и дальше развивать армию и флот», — подчеркнул российский лидер.
По словам главы государства, призывы России к выстраиванию системы равной и неделимой безопасности, которая бы надежно защищала все страны, остаются без ответа.
«Наша страна всегда открыта для прямого и честного диалога, для поиска дипломатических развязок самых сложных проблем», — указал он.
Президент России отметил, что внезапные проверки и регулярные масштабные учения показали, что подготовка и слаженность частей и соединений российской армии серьезно выросли. ВС РФ стали более мобильными, обрели новый боевой опыт.
«В ходе операции в Сирии на деле доказали, что способны решать самые сложные задачи. Серьезно выросла подготовка и слаженность частей и соединений. Это наглядно показывают внезапные проверки, маневры, регулярные масштабные учения, в том числе с участием наших союзников, а также ответственные миротворческие операции», — сказал Путин.
Он добавил, что «на боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных в мире».
«Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта. Такие комплексы — это действительно оружие будущего, которое в разы повышает боевой потенциал наших вооруженных сил», — заметил российский лидер.
Глава государства также обратил внимание на сложную международную обстановку и активность НАТО.
«Мы видим, как непросто складывается международная обстановка, какие опасности таят существующие вызовы, такие как расшатывание системы контроля над вооружениями или военная активность блока НАТО», — заявил Путин.
Новость дополняется.
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