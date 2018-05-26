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Путин заявил новому правительству, что перед ним стоят архисложные задачи
26 мая 2018, 16:24 • 37 • Политика
ТАСС, 26 мая. Президент России Владимир Путин заявил новому правительству, что перед ним стоят архисложные задачи, от решения которых зависит будущее.
Глава государства потребовал от кабмина проработать механизмы реализации поставленных задач и источники финансирования.
Путин также призвал правительство наладить тесное взаимодействие с регионами, партиями, общественниками и ОНФ.
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