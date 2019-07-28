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Путин заявил, что Военно-морской флот России способен дать отпор любому агрессору

28 июля 2019, 13:39  •  37 • Политика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о готовности Военно-морского флота дать достойный отпор любому агрессору.

"Наш Военно-морской флот уверенно обеспечивает безопасность страны, ее национальные интересы и способен дать достойный отпор любому агрессору", - заявил глава государства на параде в честь Дня ВМФ. Путин отметил, что "гарантия этому - уникальные образцы вооружений". "Но главное здесь - мужество и выучка флотских экипажей, верность Андреевскому флагу и преданность Родине остается для них особым, возвышенным долгом, при выполнении боевых задач моряки до конца стоят на боевой вахте", - уверен президент.

"В минуты жестких, жестоких испытаний моряки готовы отдать жизнь за свой корабль, за свой народ и Отечество", - подчеркнул глава государства. Он привел множество примеров из прошлого о подвигах экипажей брига "Меркурий", фрегата "Аврора" в XIX веке, "Варяга", "Корейца", "Стерегущего", броненосца "Слава". Путин также отметил беспримерные подвиги воинов гарнизона 30-й и 35-й севастопольских береговых батарей в Великую Отечественную войну, экипажа подводной лодки "К-19", спасшей мир от трагедии в советское время, и недавний подвиг экипажа при испытании глубоководного аппарата в Баренцевом море.

"Родина всегда помнила и будет помнить подвиги российских моряков", - заверил Путин. Он поблагодарил моряков "за неизменное равнение на героические традиции, за сплоченность и выдержку, за твердый морской характер, за храбрость, отвагу и мужество, за службу России".

По словам Верховного главнокомандующего, День Военно-морского флота "отмечает вся страна", чествует "всех, кто в разные времена верой и правдой служил России, кто также преданно служит ей и сегодня у ближних рубежей и вдали от родных берегов".

Путин напомнил, что именно в Санкт-Петербурге "вырос и принял боевое крещение молодой флот Петра Первого, отсюда уходили в плавание легендарные исследователи, и во главе практически всех экспедиций стояли морские офицеры".

Уникальный флот

Президент России также рассказал о планах по строительству уникального флота.

"Героизм моряков, талант флотоводцев и корабелов, дерзновенность ученых, смелость первооткрывателей принесли России великую морскую славу. Мы не только будем держать эту высоту, мы будем идти дальше - будем строить рассчитанный на длительную историческую перспективу уникальный по своим возможностям флот, флот сильной, суверенной державы", - заявил глава государства.

"Не сомневаюсь, именно так и будет. Залог этому - сегодняшние успехи наших моряков, их стремление соответствовать требованиям времени и смотреть в будущее, готовность постоянно совершенствовать свое мастерство, уверенно и решительно выполнять команду "Полный вперед!" - убежден Верховный главнокомандующий.

По мнению Путина, благодаря упорству, пытливости и блестящему образованию морских офицеров в России были сделаны выдающиеся открытия в географии, биологии, геологии. "Военно-морской флот внес огромный вклад в развитие отечественной науки и сегодня в числе первых осваивает новейшую технику, эффективно использует и разрабатывает не имеющие аналогов в мире перспективные инженерные и конструкторские решения", - указал президент.

Он констатировал, что "только в этом году состав ВМФ пополнят 15 кораблей и боевых катеров, обновляются морская авиация и береговые войска, совершенствуется инфраструктура военно-морских баз, восстановлена практика кругосветных походов". Для примера Путин привел стоящий в парадном строю новейший фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", который провел в плавании пять месяцев и оставил за кормой воды четырех океанов.

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