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Путин заявил, что в Европе были убеждены в распаде России в 90-х

12 декабря 2021, 16:45  •  176 • Политика
Президент РФ Владимир Путин рассказал в воскресенье, 12 декабря, что в европейских странах были убеждены в распаде России в 1990-е годы.
«16 субъектов Российской Федерации объявили о своем суверенитете. Как же можно было этого не замечать?» — задался вопросом глава государства в фильме «Россия. Новейшая история» на телеканале «Россия 1».
По его словам, «наверняка люди думали об этом (распаде страны. — Ред.), понимали это и пытались этому противостоять». Президент РФ также подчеркнул, что «видел такие карты», спроектированные в Европе, на которых Россия была разделена на несколько самостоятельных государств.
«Но дело даже не в картах, а дело в том, что в разговорах со своими коллегами некоторыми — не буду сейчас называть фамилию, потому что человек не давал мне права говорить об этом публично, — но один из моих коллег, президент одной из восточноевропейских стран на одной из встреч со мной прямо сказал, что для нас в Европе не было вопроса о том, развалится Россия или нет. Мы считали, что это неизбежно», — добавил Путин.
Однако, как указал глава государства, вопрос в данном случае был только в том, когда это произойдет и каковы будут последствия для самой России.
Вместе с тем Путин заявил, что в 1990-е годы в России, по сути, шла гражданская война. По его словам, сложная ситуация наблюдалась в экономике и в Вооруженных силах.
Ранее, 10 декабря, российский лидер заявил о попытках НАТО превратить Россию в Московию. При этом за три дня до этого президент России отметил, что определенные силы на Западе после распада СССР пытались развалить и Россию.
На следующий день замгоссекретаря США Виктория Нуланд сделала заявление о том, что Путин якобы хочет воссоздать СССР. Она считает, что таким образом российский лидер намерен увековечить свое имя в истории.
В ответ вице-спикер Совфеда России Константин Косачев назвал нелепыми домыслами заявление Нуланд. По его словам, этими высказываниями американская сторона хочет «заставить соперников оправдываться, доказывая свою невиновность и непричастность».
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