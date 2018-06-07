|
Путин заявил, что у народов России и Украины общее будущее
07 июня 2018, 16:09 • 92 • Украина
Президент России Владимир Путин уверен, что у российского и украинского народов общее будущее, несмотря на сложившуюся ситуацию.
© Reuters
Во время прямой линии глава государства назвал ситуацию в Донбассе большой трагедией для Украины, украинского народа и «наших соотечественников».
«Вы знаете, я всегда относился к Украине как к братской стране и считаю украинцев и русских практически одним народом. У нас общее прошлое и, уверен, несмотря ни на какие трагедии сегодняшнего дня, общее будущее», — подчеркнул он.
Осенью 2017 года глава государства также назвал народ Украины братским.
RT ведёт прямую трансляцию.
Подпишитесь на нас
92
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
05 июня 2018, 22:09
|
04 июня 2018, 07:10
|
01 июня 2018, 18:54
|
04 июня 2018, 13:39
|
03 июня 2018, 08:24
|
01 июня 2018, 10:24
|
01 июня 2018, 07:39