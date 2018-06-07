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Путин заявил, что у народов России и Украины общее будущее

07 июня 2018, 16:09  •  92 • Украина
Президент России Владимир Путин уверен, что у российского и украинского народов общее будущее, несмотря на сложившуюся ситуацию.
 
© Reuters
 

Во время прямой линии глава государства назвал ситуацию в Донбассе большой трагедией для Украины, украинского народа и «наших соотечественников».

«Вы знаете, я всегда относился к Украине как к братской стране и считаю украинцев и русских практически одним народом. У нас общее прошлое и, уверен, несмотря ни на какие трагедии сегодняшнего дня, общее будущее», — подчеркнул он.

Осенью 2017 года глава государства также назвал народ Украины братским. 

RT ведёт прямую трансляцию.

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