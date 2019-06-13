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Путин заявил, что Россия поддержит Додона в борьбе с узурпаторами власти в Молдавии

13 июня 2019, 08:09  •  87 • Политика

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил, что Москва не откажется от поддержки президента Молдавии Игоря Додона в нынешней сложной ситуации в его стране.

"Мы, безусловно, будем поддерживать и президента Додона, и его сегодняшних партнеров по коалиции с тем, чтобы они избавились, в конце концов, от этих, как бы так выразиться интеллигентно, в общем, от тех людей, которые узурпировали до недавнего времени в Молдове власть, и, несмотря на какие-то возможные внутренние противоречия, все-таки нашли бы в себе силы выстроить совместную работу в интересах молдавского государства и молдавского народа. И будем их, безусловно, поддерживать", - заявил глава российского государства в интервью телерадиокомпании "Мир". Текст интервью опубликован на сайте Кремля.

Говоря о нынешнем положении дел в Молдавии, Путин заметил, что "Молдова - это не уникальная ситуация, но наиболее показательная, потому что власть в Молдове, так же, как отчасти и на Украине, была в полном и прямом смысле этого слова узурпирована олигархическими структурами, олигархами, которые подмяли под себя все государственные структуры, все абсолютно: и правоохранительную сферу, и парламент, и все, что угодно". "То есть заработали на молдавском народе деньги и пустили их для того, чтобы укреплять свое личное благополучие и рычаги влияния на государство", - считает президент РФ.

По мнению главы российского государства, "то, что сейчас сделано президентом Додоном и его недавними оппонентами, так скажем, условно, по прозападным партиям, все-таки это шаг в направлении строительства полноценного, цивилизованного, современного государства".

В новость были внесены изменения (07:41 мск) - добавлена информация по тексту.

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