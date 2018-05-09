Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Осторожно, злой сосед
В Армении победила улица: Пашинян – новый премьер (РАКЕТА.News)
Путин призвал в борьбе с современными угрозами всегда помнить об уроках войны
Кто стоит за казаками избивавшими оппозиционеров? (Руслан Осташко)
Главная / Политика

Путин заявил, что Россия открыта к диалогу по вопросам безопасности в мире

09 мая 2018, 11:39  •  48 • Политика

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Россия понимает всю серьезность новых угроз в мире, за которыми проступают старые черты нетерпимости и претензий на исключительность, и готова к диалогу по вопросам безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на параде на Красной площади, посвященном 73-летию Победы.

"Мы помним о трагедии двух мировых войн, об уроках истории, они не дают нам ослепнуть. За новыми угрозами проступают все те же старые, уродливые черты - эгоизм и нетерпимость, агрессивный национализм и претензии на исключительность. Мы понимаем всю серьезность этих угроз", - сказал президент.

По его словам, всем странам, всему человечеству "важно осознать, что мир очень хрупок и его стабильность укрепляет наше общее стремление слышать, доверять и уважать друг друга". "Россия открыта к диалогу по всем вопросам обеспечения глобальной безопасности, готова к конструктивному равноправному партнерству ради согласия, спокойствия и прогресса на планете", - отметил Путин.

Верховный главнокомандующий ВС РФ обратил внимание, что "война - всегда вызов самой жизни, всему лучшему в ней". Он напомнил как в июне 1941 года "война вошла в каждый дом", разлучила любимых, осиротила сотни тысяч детей, разрушила надежды и планы, испепелила города и села. "9 мая объединяет все поколения историей мужества. У каждой семьи свои, родные герои, они живут в наших сердцах, они вместе с нами в рядах "Бессмертного полка", - подчеркнул Путин.

"Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны, перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Скорбим о ветеранах, которые ушли от нас", - сказал Путин, объявив минуту молчания.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

48
Источник
Похожие новости
08 мая 2018, 12:54
Зюганов подтвердил позицию КПРФ относительно кандидатуры премьера
09 мая 2018, 11:39
Путин заявил, что Россия открыта к диалогу по вопросам безопасности в мире
08 мая 2018, 16:09
Рябков: РФ призывает США воздержаться от опрометчивых шагов по Ирану и не губить сделку

08 мая 2018, 16:09
Путин оценил работу кабмина Медведева как профессиональную и честную
08 мая 2018, 12:54
Песков не комментирует, рассматривал ли Путин иных кандидатов в премьеры, кроме Медведева
09 мая 2018, 11:39
Украинские радикалы облили зеленкой главу представительства Россотрудничества в Киеве
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
03 мая 2018, 12:54
В Госдуме предложили вслед за поляком-русофобом 30 лет не пускать в Россию Ковтуна и Майкла Бома
03 мая 2018, 17:39
Эксперт прокомментировал жалобы Украины на досмотр судов в Керченском проливе
06 мая 2018, 07:39
Итоги недели. Сажайте картошку, граждане!
03 мая 2018, 19:24
"Находим полное понимание у моряков". Крымские пограничники ответили на жалобы Украины по поводу проверок в Азовском море
06 мая 2018, 22:09
Украинцы - о своей жизни: Только у нас из окон дурдома видна Эйфелева башня
07 мая 2018, 09:39
Знаковое поражение США и SDF под Эль-Хусейнией: «Трумэн» ждёт команды на ответ, ВКС готовят подкрепление
03 мая 2018, 08:09
Битва конца или начала?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.