Путин заявил, что Россия открыта к диалогу по вопросам безопасности в мире

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Россия понимает всю серьезность новых угроз в мире, за которыми проступают старые черты нетерпимости и претензий на исключительность, и готова к диалогу по вопросам безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на параде на Красной площади, посвященном 73-летию Победы.

"Мы помним о трагедии двух мировых войн, об уроках истории, они не дают нам ослепнуть. За новыми угрозами проступают все те же старые, уродливые черты - эгоизм и нетерпимость, агрессивный национализм и претензии на исключительность. Мы понимаем всю серьезность этих угроз", - сказал президент.

По его словам, всем странам, всему человечеству "важно осознать, что мир очень хрупок и его стабильность укрепляет наше общее стремление слышать, доверять и уважать друг друга". "Россия открыта к диалогу по всем вопросам обеспечения глобальной безопасности, готова к конструктивному равноправному партнерству ради согласия, спокойствия и прогресса на планете", - отметил Путин.

Верховный главнокомандующий ВС РФ обратил внимание, что "война - всегда вызов самой жизни, всему лучшему в ней". Он напомнил как в июне 1941 года "война вошла в каждый дом", разлучила любимых, осиротила сотни тысяч детей, разрушила надежды и планы, испепелила города и села. "9 мая объединяет все поколения историей мужества. У каждой семьи свои, родные герои, они живут в наших сердцах, они вместе с нами в рядах "Бессмертного полка", - подчеркнул Путин.

"Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны, перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Скорбим о ветеранах, которые ушли от нас", - сказал Путин, объявив минуту молчания.