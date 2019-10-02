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Путин заявил, что Россия не совершила ни одного деструктивного шага в отношении США

02 октября 2019, 15:39  •  32 • Политика

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Россия не совершила ни одного деструктивного шага в отношении США, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия не совершила ни одного деструктивного шага в отношении США. Просто ни одного. Если вы другого мнения, тогда скажите об этом обоснованно и с какими-то доказательствами", - сказал Путин на пленарной сессии Российской энергетической недели.

По словам российского президента, прогресса в отношениях России и США пока нет, но Москва рассчитывает, что рано или поздно здравый смысл в Вашингтоне в этом вопросе возобладает. 

"Мы исходим из того, что здравый смысл и коренные интересы - хочу это подчеркнуть, именно коренные интересы Соединенных Штатов, сыграют свою роль, и отношения между Россией и Соединенными Штатами вернутся в нормальное состояние. Но этого пока нет", - сказал российский лидер.

Атаки на Трампа

Путин отметил, что противники президента США Дональда Трампа внутри страны используют любые поводы для атак на него, теперь для этого используется ситуация с Украиной. 

"Сейчас мы видим, что происходит в самих Штатах: уже используются любые поводы для атаки на президента Трампа, теперь это Украина и связанные с ней разборки в плане отношений с Украиной и с президентом [Владимиром] Зеленским", - заметил Путин. "Мы здесь причем? Это лишний раз подтверждает, что мы вообще здесь с первого шага были ни при чем, просто [противники Трампа] искали поводы для атак на вновь избранного президента", - добавил российский лидер.

Путин также отметил, что Россия будет работать с любым президентом, которого изберет народ США. 

"Мы будем работать с любым партнером, с любым президентом, которого изберет американский народ", - сказал российский лидер.

Вмешательство в выборы

Путин также заявил, что считает смешными заявления о вмешательстве России в выборы в США в 2020 году.

"Он [Роберт Мюллер] не нашел никаких доказательств о нашем сговоре с Трампом в прежние времена, но высказал опасения, что мы можем это сделать в будущем. Это смешно. Или было бы так смешно, если бы не было так грустно", - сказал президент РФ.

В новость были внесены изменения (15:32 мск) - добавлены подробности.

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