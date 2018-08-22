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Путин заявил, что РФ вынуждена реагировать на появление элементов ПРО США у своих границ

22 августа 2018, 17:09  •  105 • Политика

СОЧИ, 22 августа. /ТАСС/. Россия вынуждена реагировать на продвижение инфраструктуры НАТО и появление элементов системы противоракетной обороны США вблизи своих границ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Отвечая на вопрос финской журналистки, российский лидер отметил, что РФ не выдвигает "наши воинские контингенты куда-то вдали от наших границ к странам НАТО", тогда как военная инфраструктура НАТО движется к границам РФ. По словам Путина, увеличивается количество техники Североатлантического альянса, личного состава, число военных учений вблизи России. "Вот сейчас намечено очень большое учение НАТО, прямо здесь, в непосредственной близости от нас, в том числе в районе Балтики", - заметил глава государства.

"Конечно, мы должны смотреть, что там происходит, укреплять нашу инфраструктуру. Мы должны реагировать на то, что у наших границ, в непосредственной близости, появляются элементы американской системы противоракетной обороны", - сказал Путин, отметив, что эти системы ПРО США могут использоваться, в том числе, и для пусков ракет средней дальности.

Однако, продолжил президент РФ, "мы приветствуем предложение президента Финляндии по снижению любой напряженности (в регионе), в том числе это касается и полетов боевой авиации (в плане включения на них транспондеров - прим. ТАСС)". Путин напомнил, что Международная организация гражданской авиации (ИКАО) "выработала определенные правила, но на военную авиацию это не распространяется, это носит только рекомендательный характер".

"Мы готовы обсуждать это с нашими партнерами по НАТО, но они от этого отказываются. Думаю, что это - неконструктивная позиция. Мы надеемся, что она будет изменена", - заключил президент РФ.

Полеты над Балтикой

Президент также заявил, что Россия поддерживает предложение Финляндии о повышении уровня безопасности полетов над Балтикой. 

"Была высказана обоюдная заинтересованность в сотрудничестве по укреплению стабильности и безопасности на севере Европы. Россия поддерживает предложение президента Финляндии о повышении уровня безопасности полетов над Балтикой", - сказал российский лидер.

Путин отметил, что в ходе переговоров стороны обсуждали международные вопросы, российский президент "еще раз поблагодарил финского коллегу за организацию российско-американского саммита в Хельсинки".

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