Путин заявил, что правительство Медведева сделало много полезного для страны

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что кабинет министров во главе с Дмитрием Медведевым сделал много полезного для стратегического развития страны, хотя работал в непростых условиях.

"Правительство под руководством Дмитрия Анатольевича Медведева работало в непростых условиях, сложностей было много, и, разумеется, на 100% никогда и нигде планы не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны", - сказал глава государства на встрече с ушедшими в отставку членами правительства.

По оценке Путина, для кабинета министров "это было непросто - определить цели национального развития, выработать механизм достижения этих целей в виде национальных проектов, осуществлять текущую, полномасштабную и разноплановую работу по развитию экономики страны, социальной сферы". "Сделано действительно немало", - оценил президент. Он поблагодарил бывших членов правительства за их труд.

Единая команда

Путин выразил надежду, что они будут использовать свой опыт для решения задач на новых рабочих местах и все вместе составят единую расширенную команду.

"Исхожу из того, что мы будем представлять из себя такую большую единую расширенную команду. Я очень на вас рассчитываю", - сказал глава государства.

Президент уверен, что на новых местах работы бывшие члены правительства Медведева "используют весь свой потенциал, богатый опыт, жизненный и производственный". По его мнению, все это поможет двигаться дальше и в личном плане, и решать поставленные на новых местах работы задачи. "Уверен, это будет и для вас интересно, и для государства полезно", - подчеркнул российский лидер.

Глава государства отметил, что об этой встрече было условлено еще в день отставки кабинета министров, 15 января, когда он посетил Дом правительства РФ. "Я тогда сказал, что с каждым встречусь из здесь присутствующих. Это все происходит", - уточнил Путин. Президент добавил, что с теми чиновниками, которые остались работать в кабмине, он уже встретился.

Что же касается присутствующих на встрече, то Путин заметил, что многие из них уже получили новые назначения и знают, где они будут работать. "Здесь еще есть пара нюансов, но, думаю, что в ходе сегодняшней встречи мы их окончательно доработаем", - пообещал глава государства.

В представительском кабинете Кремля собрались бывший глава правительства Дмитрий Медведев, назначенный заместителем главы Совета безопасности РФ, бывший вице-премьер Дмитрий Козак, получивший пост заместителя главы администрации президента РФ, новые помощники Путина Владимир Мединский и Максим Орешкин, занимавшие министерские посты. Во встрече также приняли участие новый глава Пенсионного фонда Максим Топилин (экс-министр труда и соцзащиты) и генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко (бывший зампред правительства). Также были приглашены бывшие вице-премьеры Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, экс-министры Ольга Васильева, Павел Колобков, Александр Коновалов, Михаил Котюков, Константин Носков, Вероника Скворцова и Сергей Чеботарев.