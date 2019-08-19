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Путин заявил, что по ситуации на Украине есть вещи, которые внушают осторожный оптимизм
19 августа 2019, 21:54 • 55 • Украина
ФОРТ БРЕГАНСОН /Франция/, 19 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что испытывает осторожный оптимизм по ситуации на Украине.
Во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном российский лидер отметил, что на переговорах во Франции будет обсуждаться, в том числе, ситуация в Донбассе. "Я проинформирую господина президента [Франции] о своих последних контактах с вновь избранным президентом Украины [Владимиром Зеленским]", - отметил президент РФ.
"Здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать и которые внушают такой... осторожный оптимизм", - сказал Путин.
После вступления Зеленского в должность президента Украины Путин провел уже два телефонных разговора с украинским лидером, они состоялись 11 июля и 7 августа. Эти беседы были посвящены урегулированию на юго-востоке Украины, возвращению удерживаемых граждан, работе в нормандском формате и реализации минских договоренностей.
О "нормандском формате"
Также президент России выразил уверенность в том, что альтернативы "нормандскому формату" для урегулирования на Украине нет.
"По моему мнению, альтернативы "нормандскому формату" не существует, и, безусловно, мы будем его поддерживать", - заявил он.
В то же время российский лидер отметил, что "любая встреча, в том числе и встреча в нормандском формате, должна приводить к конкретным результатам. Нужно добиваться того, о чем договаривались раньше, и, безусловно, идти к этой цели".
Путин, в частности, напомнил о необходимости реализовать принятое в 2016 году компромиссное решение, которое касается имплементации закона об особом статусе Донбасса. "Надо это сделать в конце концов, надо как-то это оформить", - сказал президент России. То же самое, по его словам, касается и других вопросов, например, вопросов амнистии.
"Есть ряд вопросов, о которых мы должны договориться. Мы, мне кажется, сегодня пообсуждаем эту тему (с президентом Франции Макроном - прим. ТАСС), должны это сделать обязательно", - резюмировал Путин.
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