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Путин заявил, что обсудил с Порошенко судьбу Вышинского

10 июня 2018, 12:24  •  44 • Украина
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Китае рассказал, что во время беседы с украинским лидером Петром Порошенко обсудил ситуацию с руководителем РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.
 
РИА Новости
 

По его словам, во время разговора были затронуты вопросы «связанные с выдачей людей, которые удерживаются с обеих сторон».

«Обсуждали уже по моей инициативе и судьбу российского журналиста. Говорить о том, как этот вопрос решится, пока преждевременно, я бы воздержался, прежде всего для того, чтобы ничего здесь не нарушить и ничему не помешать», — подчеркнул глава государства.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин в беседе с Порошенко подчеркнул необходимость освобождения российских журналистов, которые арестованы на Украине.

RT вёл прямую трансляцию.

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