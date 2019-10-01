Путин заявил, что ЕАЭС ведет переговоры о сотрудничестве с 13 странами

ЕРЕВАН, 1 октября. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) расширяет географию сотрудничества и ведет переговоры с 13 странами. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета.

"География контактов нашего союза постоянно расширяется, объединение ведет предметные переговоры о сотрудничестве с тринадцатью странами и более чем двадцатью международными структурами и организациями", - сказал Путин. По его словам, речь идет, в том числе, о Сербии, Израиле, Египте.

Путин анонсировал скорое начало переговоров о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индией. "Вскоре стартуют аналогичные переговоры по зоне свободной торговли с Индией с ее колоссальным, огромным рынком", - сказал Путин. Он отметил, что на данный момент Индия является "страной номер один" по темпам экономического роста.

Президент РФ заметил, что важно проводить работу, направленную на укрепление взаимовыгодного сотрудничества ЕАЭС с заинтересованными зарубежными партнерами. В этом контексте он приветствовал участие в заседании президентов Молдавии и Ирана, премьер-министра Сингапура. Путин подчеркнул, что подписываемое в Ереване соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сингапуром "создаст благоприятные условия для наращивания встречных экспортно-импортных операций, углубления кооперации в самых разных сферах".

Глава российского государства напомнил, что относительно недавно был в Сингапуре и лично убедился в том, что это "надежный, устойчивый партнер с быстро развивающейся экономикой и с хорошим административным регулированием".

"Ожидаем также, что в конце октября вступит в силу временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между ЕврАзЭС и Ираном. Его реализация приведет к значительному снижению импортных тарифов, отмене других ограничений, мешающих движению товарных потоков", - сказал Путин. Он выразил надежду на то, что все это будет способствовать росту взаимной торговли и инвестиций.

Устранение барьеров

Путин призвал страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) к системной работе над устранением барьеров во взаимной торговле.

"Перед нашим объединением стоят и новые масштабные задачи. При этом особое внимание, на наш взгляд, следовало бы уделить системной работе по устранению барьеров в торговле товарами и услугами, причем в различных секторах рынка", - заявил он.

Общий финансовый рынок ЕАЭС

Кроме того, в числе приоритетов - введение общесоюзного регулирования в финансовой сфере. По итогам текущего заседания имеется в виду утвердить концепцию формирования общего финансового рынка ЕАЭС, проинформировал российский лидер.

Этот документ, по словам Путина, станет дорожной картой по разработке и утверждению универсальных правил предоставления банковских и страховых услуг, операций с ценными бумагами. "Реализация предусмотренных дорожной картой мероприятий позволит упростить доступ граждан наших стран к финансовым инструментам, сделать этот сегмент рынка унифицированным и транспарентным", - подчеркнул глава российского государства.

Единое энергетическое пространство

"Хорошими темпами идет и процесс совершенствования союзного законодательства в сфере энергетики. Рассчитываем, что уже в ближайшее время уступят в силу договоренности по формированию единого электроэнергетического рынка", - продолжил Путин.

Общее электроэнергетическое пространство, по его словам, должно быть сформировано одновременно с созданием союзных рынков газа, нефти и нефтепродуктов в 2025 году. В первую очередь, нужно завершить процесс унификации законодательств государств - членов в сфере поставки и транспортировки газа.

Цифровая экономика

Также следует далее наращивать сотрудничество государств ЕАЭС в сфере цифровой экономики, уверен российский президент. В частности, общим интересам отвечает скорейший запуск стандартизированной системы поиска вакансий "Работа без границ". Реализация этого проекта позволит гражданам наших стран узнавать в сети Интернет о свободных рабочих местах во всех государствах союза.