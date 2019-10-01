Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Адвокат Порошенко: экс-президента не вызывали на допрос с полиграфом
Иран и Сингапур приехали в Ереван за соглашением с ЕАЭС
Премьер Украины рассказал о связи СБУ с контрабандистами
В Кремле ожидают прояснения позиции Киева по формуле Штайнмайера
Главная / Политика

Путин заявил, что ЕАЭС ведет переговоры о сотрудничестве с 13 странами

01 октября 2019, 16:54  •  62 • Политика

ЕРЕВАН, 1 октября. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) расширяет географию сотрудничества и ведет переговоры с 13 странами. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета.

"География контактов нашего союза постоянно расширяется, объединение ведет предметные переговоры о сотрудничестве с тринадцатью странами и более чем двадцатью международными структурами и организациями", - сказал Путин. По его словам, речь идет, в том числе, о Сербии, Израиле, Египте.

Путин анонсировал скорое начало переговоров о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индией. "Вскоре стартуют аналогичные переговоры по зоне свободной торговли с Индией с ее колоссальным, огромным рынком", - сказал Путин. Он отметил, что на данный момент Индия является "страной номер один" по темпам экономического роста.

Президент РФ заметил, что важно проводить работу, направленную на укрепление взаимовыгодного сотрудничества ЕАЭС с заинтересованными зарубежными партнерами. В этом контексте он приветствовал участие в заседании президентов Молдавии и Ирана, премьер-министра Сингапура. Путин подчеркнул, что подписываемое в Ереване соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сингапуром "создаст благоприятные условия для наращивания встречных экспортно-импортных операций, углубления кооперации в самых разных сферах".

Глава российского государства напомнил, что относительно недавно был в Сингапуре и лично убедился в том, что это "надежный, устойчивый партнер с быстро развивающейся экономикой и с хорошим административным регулированием".

"Ожидаем также, что в конце октября вступит в силу временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между ЕврАзЭС и Ираном. Его реализация приведет к значительному снижению импортных тарифов, отмене других ограничений, мешающих движению товарных потоков", - сказал Путин. Он выразил надежду на то, что все это будет способствовать росту взаимной торговли и инвестиций.

Устранение барьеров

Путин призвал страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) к системной работе над устранением барьеров во взаимной торговле.

"Перед нашим объединением стоят и новые масштабные задачи. При этом особое внимание, на наш взгляд, следовало бы уделить системной работе по устранению барьеров в торговле товарами и услугами, причем в различных секторах рынка", - заявил он.

Общий финансовый рынок ЕАЭС

Кроме того, в числе приоритетов - введение общесоюзного регулирования в финансовой сфере. По итогам текущего заседания имеется в виду утвердить концепцию формирования общего финансового рынка ЕАЭС, проинформировал российский лидер.

Этот документ, по словам Путина, станет дорожной картой по разработке и утверждению универсальных правил предоставления банковских и страховых услуг, операций с ценными бумагами. "Реализация предусмотренных дорожной картой мероприятий позволит упростить доступ граждан наших стран к финансовым инструментам, сделать этот сегмент рынка унифицированным и транспарентным", - подчеркнул глава российского государства.

Единое энергетическое пространство

"Хорошими темпами идет и процесс совершенствования союзного законодательства в сфере энергетики. Рассчитываем, что уже в ближайшее время уступят в силу договоренности по формированию единого электроэнергетического рынка", - продолжил Путин.

Общее электроэнергетическое пространство, по его словам, должно быть сформировано одновременно с созданием союзных рынков газа, нефти и нефтепродуктов в 2025 году. В первую очередь, нужно завершить процесс унификации законодательств государств - членов в сфере поставки и транспортировки газа.

Цифровая экономика

Также следует далее наращивать сотрудничество государств ЕАЭС в сфере цифровой экономики, уверен российский президент. В частности, общим интересам отвечает скорейший запуск стандартизированной системы поиска вакансий "Работа без границ". Реализация этого проекта позволит гражданам наших стран узнавать в сети Интернет о свободных рабочих местах во всех государствах союза.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



62
Источник
Похожие новости
30 сентября 2019, 11:39
Горсовет Симферополя принял отставку главы администрации по собственному желанию
01 октября 2019, 05:54
Чиновники пострадавших от паводка районов получат премии на 336 млн рублей
30 сентября 2019, 03:54
В Москве пообещали ответить Лондону на отказ Sputnik в аккредитации
30 сентября 2019, 21:24
Российский МИД пообещал, что новые санкции США не останутся без ответа
01 октября 2019, 05:54
Песков прокомментировал назначение Трапезникова на пост главы Элисты
30 сентября 2019, 14:54
Рябков рассказал о визовой войне между Россией и США
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 сентября 2019, 12:09
Откуда взялась бедная Грета?
27 сентября 2019, 13:54
На Украине заявили об опасности восстановления авиасообщения с Россией
25 сентября 2019, 19:39
Рогозин поблагодарил украинских специалистов после пуска «Союза ФГ»
25 сентября 2019, 19:54
Опять этот ужасный русский спецназ!
26 сентября 2019, 15:09
Лукашенко: Россия никогда не позволит себе захватить Украину
28 сентября 2019, 04:56
Шарий беседует с Гончаренко
25 сентября 2019, 16:39
Темное пророчество: Предсказавший смерть СССР и перестройку Проханов предостерег Россию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.