Путин заявил, что двусторонние отношения РФ и Японии стабильны и динамично развиваются

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Отношения России и Японии стабильны и динамично развиваются, а достигнутые договоренности двух стран реализуются. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Многие наши начинания реализуются, двусторонние отношения стабильны и динамично развиваются", - сказал Путин. Он добавил, что его с Абэ договоренности, в том числе достигнутые на саммите Группы двадцати в Осаке, реализуются.

"Сегодня, конечно, обсудим не только состояние наших дел, но и наметим дальнейшие шаги в развитии двусторонних отношений", - продолжил Путин.

Президент России отметил весьма представительный состав японской делегации на Восточном экономическом форуме: более 500 официальных лиц из Японии и представители бизнеса.

"Мы с вами регулярно встречаемся, используем все возможности для продолжения нашего диалога. Мы этому очень рады, потому что это способствует развитию наших двусторонних отношений", - обратился Путин к Абэ.

Затем, уже не в первый раз в истории своего общения с японским премьером, президент РФ использовал более доверительное обращение на "ты". "Хотел бы поблагодарить сердечно за слова сочувствия, которые ты выразил жителям Красноярского края и Иркутской области в связи с лесными пожарами", - сказал Путин.