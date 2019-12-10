Путин заявил, что доволен результатами саммита "нормандской четверки"

ПАРИЖ, 9 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что остался доволен результатами встреч, которые провел в этот день в Париже, в том числе саммитом "нормандской четверки". Об этом он заявил журналистам в ответ на вопрос, заданный ему после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ответ на заданный ему на английском языке вопрос Путин подчеркнул: "Да, я доволен [результатами встреч]" ("Yes, I'm happy").

По его словам, встреча с Зеленским прошла "хорошо и по-деловому".