Путин завершил большую пресс-конференцию. Беседа с журналистами длилась 4 часа 18 минут

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в течение 4 часов 18 минут общался с журналистами на ежегодной большой пресс-конференции, ответив на вопросы 57 представителей СМИ. Это близко к рекорду 2008 года, когда пресс-конференция продлилась 4 часа 40 минут.

Журналисты, которых в этом году организаторы попросили не приносить с собой большие плакаты, не только старались обойти выполнение этого условия, но и пытались громко выкрикивать вопросы. Таким образом репортеры надеялись привлечь внимание президента, который зачастую сам выбирал, кому дать право задать вопрос. В результате и Путину, и его пресс-секретарю Дмитрию Пескову несколько раз приходилось призывать журналистов к взаимоуважению и спокойно ждать своей очереди. Однако глава государства согласился ответить на один внеочередной вопрос о реформе сферы переработки твердых бытовых отходов, но попросил его автора и других представителей СМИ таких методов привлечения внимания избегать, чтобы пресс-конференция не превратилась в "восточный базар".

Одна из журналисток подготовила для Путина несколько вопросов, каждый последующий называя "мой второй вопрос". "Ну, не буду наглеть", - сказала она, задав последний. "Вы это уже сделали", - заметил пресс-секретарь президента.

Еще один участник пресс-конференции предложил президенту сделать 31 декабря официальным выходным, пояснив: "В этот день люди не работают, а только делают вид. Да и наши жены скажут вам спасибо". "Лучше пусть ваши жены будут говорить спасибо вам", - с улыбкой отметил глава государства, уйдя от ответа на вопрос о возможном собственном бракосочетании. Зато предложение объявить последний день года выходным назвал логичным, хотя и усомнился, что вводить новый выходной надо в спешке, уже в этом году.