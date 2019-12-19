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Путин завершил большую пресс-конференцию. Беседа с журналистами длилась 4 часа 18 минут
19 декабря 2019, 18:24 • 100 • Политика
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в течение 4 часов 18 минут общался с журналистами на ежегодной большой пресс-конференции, ответив на вопросы 57 представителей СМИ. Это близко к рекорду 2008 года, когда пресс-конференция продлилась 4 часа 40 минут.
Журналисты, которых в этом году организаторы попросили не приносить с собой большие плакаты, не только старались обойти выполнение этого условия, но и пытались громко выкрикивать вопросы. Таким образом репортеры надеялись привлечь внимание президента, который зачастую сам выбирал, кому дать право задать вопрос. В результате и Путину, и его пресс-секретарю Дмитрию Пескову несколько раз приходилось призывать журналистов к взаимоуважению и спокойно ждать своей очереди. Однако глава государства согласился ответить на один внеочередной вопрос о реформе сферы переработки твердых бытовых отходов, но попросил его автора и других представителей СМИ таких методов привлечения внимания избегать, чтобы пресс-конференция не превратилась в "восточный базар".
Одна из журналисток подготовила для Путина несколько вопросов, каждый последующий называя "мой второй вопрос". "Ну, не буду наглеть", - сказала она, задав последний. "Вы это уже сделали", - заметил пресс-секретарь президента.
Еще один участник пресс-конференции предложил президенту сделать 31 декабря официальным выходным, пояснив: "В этот день люди не работают, а только делают вид. Да и наши жены скажут вам спасибо". "Лучше пусть ваши жены будут говорить спасибо вам", - с улыбкой отметил глава государства, уйдя от ответа на вопрос о возможном собственном бракосочетании. Зато предложение объявить последний день года выходным назвал логичным, хотя и усомнился, что вводить новый выходной надо в спешке, уже в этом году.
Отвечая на вопрос о самых тяжелых событиях, которые пришлись на 20 лет его нахождения на высших государственных должностях, Путин признался, что таковыми для него являются теракты в Беслане (1 сентября 2004 года) и на Дубровке (23-26 октября 2002 года). Среди самых значимых событий этого периода президент назвал существенное развитие экономики и армии. При этом, по его словам, этот прогресс является не его личным достижением, а общим - всей страны. Глава государства назвал подвигом те испытания, которые выдержали народы России в 1990-е годы.
Путин сказал, что знает о том, какие оценки ему дают за рубежом, но они не влияют на отстаивание им фундаментальных интересов России.
Некоторые представители прессы предлагали президенту опубликовать в том или ином СМИ его статью, приглашали на различные мероприятия, дарили книги. Журналист из Болгарии привез Путину в подарок икону, к концу второго часа пресс-конференции он выкрикнул слова благодарности российскому президенту. Журналист продемонстрировал подарок, кратко рассказав о святом, изображенном на иконе. Путин его поблагодарил.
Во время большой пресс-конференции президент получил несколько приглашений и просьб. Так, представитель Белоруссии пригласил Путина в Гомель, где недавно открыли памятник братьям-фронтовикам Александру, Евгению и Петру Лизюковым. Репортер из Екатеринбурга попросила помощи в строительстве второй ветки метро в этом городе, а Путин пообещал обсудить эту тему с властями региона. Представительница агентства Sputnik попросила главу государства поучаствовать в разрешении проблем, с которыми редакция столкнулась в Эстонии. Российский лидер осудил давление на это издание в Эстонии, но добавил, что принятие ответных мер на государственном уровне будет малоэффективным. Он пообещал оказать поддержку российским журналистам в этой стране, но таким образом, чтобы не навредить межгосударственным отношениям.
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