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Путин заверил в стремлении России заключить соглашение с Украиной по газу

20 декабря 2019, 15:54  •  50 • Политика
Президент России Владимир Путин заверил, что Москва будет стремиться к заключению соглашения по газу с Киевом. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщает ТАСС.
«Мы будем стремиться к этому, но они (условия соглашения) должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков», — заявил президент.
Отмечается, что в пятницу в Петербурге министр финансов Антон Силуанов проводит встречу с лидером украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. К их разговору присоединился глава российского государства.
В ходе беседы речь зашла о газовых проблемах между РФ и Украиной. Путин отметил, что соглашение о транзите газа пока не заключено.
«Сегодня серьезные проблемы: доходная часть бюджета (Украины) получала до 3 млрд долларов от транзита (российского газа), в этом году транзитировали где-то 87 млрд кубов, в следующем году, с учетом контракта и ограниченных возможностей по транзиту, сложная будет задача: решить так, чтобы это отвечало интересам Украины», — подчеркнул Медведчук, отметив при этом необходимость соглашения между Москвой и Киевом.
Ранее в этот же день стало известно, что «Газпром» продолжит переговоры с Украиной по транзиту газа в Минске в пятницу. Отмечается, что переговоры будут «не технические», на высоком уровне. От российской компании в них примет участие глава «Газпрома» Алексей Миллер.
19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефрович заявил, что Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального соглашения по транзиту российского газа через украинскую территорию.
Ранее в тот же день сообщалось, что делегация «Газпрома» начала в Берлине консультации по транзиту газа с представителями Германии. В ней с немецкой стороны приняли участие министр экономики ФРГ Петер Альтмайер и уполномоченный федерального правительства Германии по транзиту газа через Украину Георг граф фон Вальдерзее.
Накануне отмечалось, что участники встречи планируют сосредоточиться на вопросах длительности контракта, объемах поставок, тарифах, а также на разрешении арбитражных споров.
Предыдущая трехсторонняя встреча состоялась 28 октября и продлилась 80 минут. Еврокомиссия выразила разочарование итогами консультаций по газу в формате ЕС–Украина–Россия в Брюсселе и заявила о нужде в скорейшей организации новых переговоров между сторонами.
Соглашение на транзит российского топлива в Европу через Украину заканчивается 31 декабря 2019 года. Стороны до сих пор не подписали новое соглашение. Москва настаивает на том, чтобы договор был взаимовыгодным, а также на обнулении исковых требований.

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