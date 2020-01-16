Путин заверил в неизменности первой и второй глав Конституции

Первая и вторая главы Конституции России останутся неизменными. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в четверг, 16 января, на встрече с участниками рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон.

«Ни первая, ни вторая главы не должны быть затронуты. Мы просто добавляем (новые моменты. — Ред.)», — объяснил он.

Первая глава Конституции РФ называется «Основы конституционного строя», вторая — «Права и свободы человека и гражданина».

В частности, Путин предлагал внести положение о регулярной индексации пенсий. По его словам, данную обязанность «государство не всегда исполняло раньше».

«Если мы внесем в Конституцию обязанность государства индексировать пенсии, оно никак не нарушает стройность второй главы, но фиксирует необходимость это делать. <…> И вряд ли кто рискнет нарушить Конституцию», — заявил он.

Также «не нарушает стройности Конституции» предлагаемая поправка о приравнивании прожиточного минимума к минимальному размеру оплаты труда. Путин признал, что «такой уровень слишком маленький, но это должно быть гарантировано», тем более, что размер этих выплат будет повышаться.

Говоря о всероссийском голосовании по поправкам, Путин отметил, что провести голосование по каждому изменению технически невозможно, ведь предложений «могут быть тысячи». Наилучшим вариантом будет голосование за пакет поправок, уверен президент.

Внести изменения в основной закон страны Путин предложил в послании Федеральному собранию накануне. В частности, глава государства призвал закрепить в Конституции ее приоритет в правовом пространстве страны, утверждение кандидатуры премьера и министров парламентом страны, усиление ролей Конституционного суда России, Госсовета и губернаторов.

В тот же день Путин подписал указ о создании группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

За каждую из инициатив президент предложил проголосовать россиянам и уже поручил разработать формат такого голосования. Источники утверждают, что оно может состояться до мая текущего года.