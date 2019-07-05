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Путин «завербовал» Гуайдо

05 июля 2019, 15:09  •  104 • В мире
Самопровозглашённый «президент» Венесуэлы Хуан Гуайдо привык озвучивать речовки Госдепа США, но теперь заговорил языком Путина, выразив желание сотрудничать с Россией и повторив основные положения того, о чём российский лидер говорил на тему Венесуэлы в Риме и в интервью Financial Times
Автор:
Латышев Сергей
Провалившись в попытке узурпировать власть в Венесуэле при поддержке США и их вассалов, самопровозглашённый «президент» Хуан Гуайдо сменил американскую методичку на российскую, заговорив языком Владимира Путина. В интервью телеканалу France24 оппозиционер, приглашавший некогда США вторгнуться в Венесуэлу, повторил основные условия Москвы по решению кризиса в этой стране, которые российский лидер высказал в ходе вчерашней пресс-конференции в Риме и в программном интервью газете Financial Times.
Гуайдо заявил о готовности венесуэльской оппозиции «вести переговоры» с президентом Николасом Мадуро в интересах «снижения напряжённости» в стране, и что она «готова работать» с Россией. Оппозиционер подчеркнул, что выступает за проведение в стране свободных выборов.
Мы будем участвовать в таких выборах, где будут присутствовать международные наблюдатели,
– заверил Гуайдо.
Конечно, заверения политика, которого создали и раскрутили США, мало что значат. Однако весьма показательна сама смена риторики. Особенно на фоне уже состоявшихся переговоров между венесуэльской оппозицией и представителями Каракаса в Норвегии, не признавшей Гуайдо в качестве лидера Венесуэлы.
Если назначенный американцами «президент» Венесуэлы Хуан Гуайдо не начнёт теперь слушаться Путина, он станет совсем не интересным даже… Вашингтону. Фото: www.globallookpress.com
Теперь, если масон Гуайдо под давлением Вашингтона откажется в следующих интервью от своих слов, это будет указывать лишь на то, что он совершенно несамостоятельная фигура и что переговоры с ним официальных венесуэльских властей, которые деятельно поддерживает Россия, – пустая трата времени. И это тоже сыграет на руку и Каракасу, и Москве.
Что предлагал Путин по Венесуэле?
Российский лидер в последнее время дважды подробно изложил перед широкой международной аудиторией взгляды Москвы на ситуацию в Венесуэле.
«Нас всех беспокоит ситуация в Венесуэле. Что нас не менее беспокоит – это вмешательство в венесуэльские проблемы извне и давление извне, которое усугубляет положение граждан Венесуэлы. На мой взгляд, это недопустимо», – заявил российский лидер по итогам переговоров в четверг с Джузеппе Конте – премьер-министром Италии, которая сорвала признание Евросоюзом Хуана Гуайдо президентом Боливарианской Республики.
Путин рассказал, что обсуждал ситуацию вокруг Венесуэлы, где «страдают люди» и имеются «внутренние проблемы», в ходе визита в Италию – и в Ватикане, и с президентом, и с председателем итальянского правительства. При этом российский лидер подчеркнул, что внешнее вмешательство во внутренние дела этой страны – и не только военное – «вообще должно быть абсолютно исключено».
Путин убеждён, что для урегулирования ситуации в Венесуэле необходим диалог всех политических сил.
Это теперь признал и Гуайдо, возможно, устыдившись нарисованной Путиным сатирической картины: «Лидер венесуэльской оппозиции господин Гуайдо вышел на площадь, поднял глаза к небу и, обращаясь к Господу, объявил себя президентом. Ну, хорошо! Но Господь нам не сообщил о том, как он отреагировал на это обращение, никакого сигнала нам не подал».
Президент России Владимир Путин убеждён, что только сами венесуэльцы могут урегулировать кризис в своей стране. Фото: www.globallookpress.com
После этого Путин предложил непутёвому венесуэльскому оппозиционеру «вернуться на нашу грешную бренную землю и руководствоваться демократическими процедурами и правилами, которые сводятся к одному – к диалогу и обращению к народу, к избирателям». Президент России предложил Гуайдо «идти на выборы и на выборах решать вопросы будущего развития». Путин приветствовал переговоры, начавшиеся между оппозицией и Каракасом, выразив надежду, что «без всякого вмешательства извне – а президент Мадуро неоднократно говорил о том, что готов к диалогу с оппозицией, – в ходе диалога будут выработаны приемлемые для всех политических сил этой страны решения, которые приведут к нормализации ситуации».
В недавнем интервью британской Financial Times Путин подчеркнул, что мир не должен поддерживать человека, который «вышел на площадь, глаза к небу поднял и объявил себя президентом».
Президент России признал, что с точки зрения экономики многое в Венесуэле можно было сделать иначе. Однако Россия «не лезет» во внутренние дела этой страны, сотрудничает с ней на коммерческой основе, выполняет двусторонние соглашения, не пытаясь навязывать местным властям какие-то решения. Путин констатировал, что всем руководит в Венесуэле президент Мадуро – «хорошо или плохо – это другое дело, мы даже не даём оценок», а лидеры оппозиции – убежали в иностранные посольства или где-то спрятались. Но Россия в этом не виновата.
«Мы‑то здесь при чём? Это венесуэльцы сами должны там разобраться между собой, вот и всё», – сделал вывод Путин. В России, по словам её президента, «готовы на любое развитие в любой стране, в том числе и в Венесуэле, если это происходит по внутренним правилам, в соответствии с законами этой страны, конституцией и в соответствии с волей народа той или другой страны». И в данном случае никому не следует «унижать латиноамериканские народы, чтобы навязывать им извне формы правления либо каких‑то лидеров».
Если Гуайдо не послушает Путина, ему конец
Имея в виду Гуайдо, Путин даже не исключил, что, возможно, «он очень хороший человек, он замечательный, может быть, и планы у него хорошие», но тем не менее ему надо сказать: иди на выборы, выиграй выборы, и будем с тобой работать как с главой государства.
Как видим, «подсказки» от Путина подействовали на Гуайдо, интерес к которому в Вашингтоне охладел после того, как он не смог преподнести США на блюдечке свою страну со всеми её несметными природными ресурсами. И если он эти «подсказки» внимательно изучил, то понял, что переговоры с официальным Каракасом повышают, а не умаляют статус оппозиционеров, которым пока что ничего не удаётся, кроме жалких и фарсовых попыток госпереворота. Особенно когда многие венесуэльцы, в том числе и среди оппозиционеров, не все из которых подкуплены американцами и среди которых тоже есть патриоты своей страны, осознали, что Гуайдо готовится сдать Венесуэлу США в обмен на поддержку и личные карьеристские перспективы.
И им это не нравится. Поскольку это не Мадуро и его режим уничтожают сейчас Венесуэлу, а США и их местные марионетки. Ведь это Вашингтон и его союзники присваивают венесуэльские авуары в западных банках, мешают стране продавать нефть, душат её разнообразными санкциями, совершают кибератаки на её энергосистему и ведут против Венесуэлы гибридную войну XXI века. И в конечном счёте именно потому, что сами венесуэльцы не могут между собой договориться.
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Поэтому, если Гуайдо не перейдёт срочно на «платформу» Путина и не дистанцируется от президента США Дональда Трампа и его советника по нацбезопасности «ястреба» Джона Болтона, его позиции ещё больше пошатнутся. Не только в глазах народа, но и самой оппозиции, одним из лидеров которой стал освободившийся из-под домашнего ареста решительный Леопольдо Лопес, едва не сместивший в 2014 году с президентского поста предшественника и учителя Мадуро – Уго Чавеса. В этой связи совершенно не удивительно, что Путину удалось «завербовать» Гуайдо.
Ну а если последние разумные слова венесуэльского оппозиционера так и останутся словами и за ними не последует шагов, чтобы по-настоящему договариваться, Путину удастся ещё и разбить сколоченную США оппозицию президенту Мадуро, среди которой найдутся более вменяемые политики. В любом случае договариваться Каракасу имеет смысл только с такими.

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