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Путин заступился за клюшку С-400

15 января 2019, 17:39  •  123 • В России

- Это наш хоккеист делает, Данис Зарипов в Набережных Челнах, - один из руководителей Агентства стратегических инициатив Артем Аветисян показал Владимиру Путину стенд, на выставке проектов АСИ.

- Знаю такие, - кивнул президент и взял в руки клюшку с надписью "Россия".

Клюшка была сделана из композитного материала и должна была быть легче и прочнее многих других. Такие выпускает компания, принадлежащая трехкратному чемпиону мира Данису Зарипову и названная в его честь "ЗаряД". И именно такими Путин уже давно сам играет в хоккей.

- Он уже в шесть европейских стран экпортирует. А вот еще - называется С-400, - вытащил другую клюшку Аветисян. - Но правда европейцы попросили поменять название.

- А почему? - удивился Путин, который именно с С-400 выходил на лед катка на Красной площади две недели назад. И взял со стенда еще одну - под названием АК-47 - и даже сделал ей несколько движений с воображаемой шайбой. Клюшку - то ли одну, то ли все сразу - ему тут же подарили.

Вернувшись с выставки в зал заседаний, президент похвалил уже АСИ в целом.

- Это тот проект, за который мне не просто не стыдно, а, когда знакомлюсь с результатами работы, с тем, что делается и что планируется, остаётся только порадоваться и пожелать вам успехов на будущее, - сказал он. - Это вызывает даже такое приятное чувство гордости за вас.

Путин назвал итоги семилетней деятельности АСИ "зримыми и понятными".

- Это улучшение правовой базы и условий для бизнеса, - перечислял он. - Это поддержка свыше 350 конкретных проектов, за которыми – рабочие места, передовые продукты, технологии. Это добровольческие, образовательные и социальные инициативы, тоже очень интересные, перспективные и очень полезные.

Президент отметил, что агентством выработан "уникальный механизм решения задач", но теперь надо его распространять во все регионы. А главная задача - помочь с реализацией Национальных проектов.

- Их успех прямо будет зависеть от активного участия настоящих лидеров перемен, - заявил Путин. - И потому агентство и дальше, безусловно, должно работать для таких людей и вместе с такими людьми, которые стремятся к реализации этих масштабных и амбициозных планов. Нужно создавать дополнительные возможности, чтобы эти люди могли реализовывать свои замыслы и проекты.

Глава государства перечислил и основные направления работы АСИ на ближайшее будущее. Продолжить практику Национальной предпринимательской инициативы и рейтинга инвестиционного климата в регионах, развитие WorldSkills и сети «Кванториумов», расширение добровольческого движения буквально везде - от медицины и социальной сферы до экологии, оказание содействия предпринимателям, занимающимся благоустройством, сохранением исторического наследия, спортом и туризмом.

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