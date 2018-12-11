Путин заступился за Бутину и пообещал проверить дело «Нового величия»

Заседание Совета по правам человека Владимир Путин начал с минуты молчания в память о Людмиле Алексеевой, бессменно входившей в СПЧ много лет.

- Каждый из вас согласится, что это был светлый, мужественный и сильный человек. Она отстаивала справедливость так, как ей подсказывала совесть, - сказал президент.

Глава СПЧ Михаил Федотов заявил, что лучшим способом отдать дань памяти Алексеевой будет продолжать работу правозащитников, и в своей речи выдвинул несколько инициатив. Например, предложил провести амнистию к 25-летию Конституции.

- Еще одна тема, которую неизменно поднимала Людмила Михайловна на наших с вами встречах, - это амнистия. Пять лет назад вы поддержали инициативу Совета объявить амнистию к 20-летию Конституции. Но разве 25-летие Основного закона менее значимый повод? - обратился он к президенту.

Другим предложением было внести изменения в закон о митингах.

- Почему нет? Надо только подумать, и взвешенное решение принять, - согласился Путин, не возражал он и против проработки предложений СПЧ о реформировании системы помилования.

Но предложение заменить для иностранцев тюремное наказание высылкой одобрения главы государства не нашло.

- Вместо уголовного наказания или вместо лишения свободы, штрафов отправлять их на родину - не согласен, - сказал он. - Мы поставим граждан России и иностранцев в разное положение. За одно и то же деяние российский гражданин может оказаться за решеткой, а иностранец просто отправится на родину. И какое наказание для него?Вышел и пошел себе гулять, и все наказание закончилось.

На жалобы главы СПЧ, что американский совет по гражданским правам отказался сотрудничать с российскими правозащитниками, Путин отреагировал афористично.

- Они нас послали, даже не очень вежливо, к сожалению. Сказали: "нет, не имеем полномочий вступать в отношения с иностранными правительственными структурами". Хотя наш совет на общественных началах работает, - посетовал Федотов.

- Ваши коллеги в США - люди дисциплинированные и встроенные в систему, - заявил президент. - Это нужно четко себе представлять. И так практически по каждому направлению жизнедеятельности государства и общества. Там есть люди, которые ведут себя несистемно, но и они встроены в систему, даже несистемщики. Даже борьба, развернувшаяся вокруг президента США и его решений, тоже является частью системы. Просто система немножко потрескивает, и все.

А история с россиянкой Марией Бутиной, задержанной в США, вызвала недоумение главы государства.

- Ей грозит 15 лет лишения свободы. За что?! - развел он руками. - Я когда услышал, что вокруг нее что-то происходит, я для начала просто опросил руководителей наших спецслужб: кто такая? Никто вообще о ней ничего не знает. Единственное, в Совете Федераций знали, она у кого-то замом работала. Ей за это 15 лет может быть назначено. Это вообще что такое?

Я не знаю, что они еще там придумают и чего ей накрутят на эти 15 лет.

Путин о Бутиной: Ей грозит 15 лет лишения свободы! За что?!.

Члены СПЧ жаловались президенту на незаконность ареста правозащитника Льва Пономарева и на дело "Нового величия".

- Я, конечно, попрошу Юрия Чайку посмотреть внимательно. В то же время ставить под сомнение сейчас, в нашем разговоре, справедливость принятого судом решения мне очень трудно, просто невозможно, - ответил Путин. - Речь шла о призывах к несанкционированным митингам, шествиям и так далее. Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку, жгут там все подряд, и страна потом погружается в чрезвычайное положение.

Про дело "Нового величия", пытках и задержаниях несовершеннолетних президент до этого момента не слышал.

- Меня, честно говоря, забеспокоило то, что вы сказали по поводу того, что совершаются какие-то правонарушения в отношении несовершеннолетних в рамках этих организаций, - сказал Путин. - - Безусловно, с этим необходимо поразбираться.

А в приведенной статистике, что 47% молодых людей ничего не знают о сталинских репрессиях, он увидел системную проблему.

- Конечно, возникает тяжелое чувство, - сказал Путин. - Если провести опрос среди молодых людей, многие не скажут, кто был первым космонавтом. А многие из них будут уверены, что это был американский космонавт. Это общая проблема. Мы, конечно, должны и сами знать, ничего не забывать и идущим за нами поколениям передавать эти объективные знания о нашей истории.