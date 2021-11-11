Путин заставил Байдена пожалеть о словах на саммите по климату – Sohu

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com

Глава США зря обвинил нашу страну в бездействии

Сейчас ведущими державами на международной арене являются Россия, Китай и США. Стоит отметить, что Пекин с большим любопытством наблюдает за отношениями Москвы и Вашингтона. Так, недавно китайские эксперты оценили жесткий ответ нашего президента Владимира Путина на неосторожно брошенные слова главы Америки Джо Байдена.



Напомним, главнокомандующий американцев во время саммита по климату в Глазго позволил себе обвинить нашего президента в том, что он якобы прикладывает слишком мало усилий для борьбы с лесными пожарами. Недовольство высокопоставленного американца также вызвало решение Путина лично не посещать этот саммит.

На фоне этих обвинений и в целом весьма агрессивной риторики несколько американских кораблей вошли в Черноморский регион. Здесь уж Владимир Владимирович молчать не стал. Наш президент элегантно ответил американскому противнику. Путин напомнил, что российские военные могут наблюдать за кораблями США не только в бинокль, но и в "прицел соответствующих систем обороны".

Китайских экспертов привел в восторг такой изящный и жесткий ответ Путина. Аналитики из Поднебесной уверены, что услышав данное заявление, Байден сто раз пожалел о своем скандальном выступлении на климатическом саммите. Китайцы отметили, что Путин фактически публично приказал нашей армии держать американские военные корабли на прицеле.

Стоит отметить, что размышления главнокомандующего России о биноклях и прицелах ранее уже перепугали простых американцев.