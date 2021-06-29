Путин защитил должников от голодной смерти

Путин подписал защищающий должников закон. Речь о неприкосновенности минимального дохода должника.

Президент России Владимир Путин поставил свою подпись на законе о неприкосновенности минимального дохода должника. Соответствующий документ был размещён на сайте правовой информации.

Закон устанавливает минимальный доход, который необходим для существования должника и находящихся на его иждивении лиц. Этот доход равен прожиточному минимуму и не может быть взыскан Федеральной службой судебных приставов.

Данное правило не будет распространяться на взыскание алиментов, возмещение вреда, причинённого здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, ущерба, причинённого преступлением,

- отмечается в документе.

Данный закон направлен на защиту социально уязвимых категорий граждан.

Напомним, что закредитованность граждан России является одной из серьёзнейших социальных проблем страны. Особенно остро она проявила себя в пандемию коронавирусной инфекции COVID-19, когда значительная часть граждан не смогла своевременно платить по долгам.