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Путин защитил должников от голодной смерти

29 июня 2021, 23:30  •  81 • Политика
Путин подписал защищающий должников закон. Речь о неприкосновенности минимального дохода должника.
Президент России Владимир Путин поставил свою подпись на законе о неприкосновенности минимального дохода должника. Соответствующий документ был размещён на сайте правовой информации.
Закон устанавливает минимальный доход, который необходим для существования должника и находящихся на его иждивении лиц. Этот доход равен прожиточному минимуму и не может быть взыскан Федеральной службой судебных приставов.
Данное правило не будет распространяться на взыскание алиментов, возмещение вреда, причинённого здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, ущерба, причинённого преступлением,
- отмечается в документе.
Данный закон направлен на защиту социально уязвимых категорий граждан.
Напомним, что закредитованность граждан России является одной из серьёзнейших социальных проблем страны. Особенно остро она проявила себя в пандемию коронавирусной инфекции COVID-19, когда значительная часть граждан не смогла своевременно платить по долгам.

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