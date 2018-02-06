Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сигнал бедствия: Из-за резолюции Совбеза ООН корабль из КНДР застрял во Владивос...
Главное - сохранить власть: Меркель призвала Бундестаг любой ценой создать коали...
Санкции ООН привели к гуманитарному ужасу: В Пхеньяне от рака массово умирают же...
Волкер обсудил план размещения миссии ООН на Украине с Юлией Тимошенко
Главная / В России

Путин зарегистрирован кандидатом в президенты с рекордом

06 февраля 2018, 12:54  •  102 • В России

Центризбирком во вторник зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на пост президента России. Члены ЦИК единогласно проголосовали за его регистрацию. Глава юридической службы избирательного штаба Путина, его доверенное лицо Сергей Кабышев уже во вторник обещал передать ему удостоверение кандидата на выборах главы государства.

Накануне зампредседателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что в результате проверки подписных листов Путина недействительными были признаны только 0,39%. И это рекордно низкое количество брака. Всего штаб Путина доставил в ЦИК 315 тысяч собранных подписей, из них для выборочной проверки взяли 60 тысяч. Всего же по закону необходимо, чтобы число недействительных подписей не превышало 5%.

Уже зарегистрированным кандидатам от парламентских партий - Павлу Грудинину от КПРФ и Владимиру Жириновскому от ЛДПР по закону не нужно было собирать подписи в свою поддержку. Остальные пять кандидатов в 5-процентный норматив уложились.

- Это беспрецедентный случай. Все кандидаты, которые дошли до ЦИКа, все прошли проверку, - заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

В среду ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации еще трех кандидатов в президенты: Григория Явлинского ("Яблоко"), Бориса Титова ("Партия роста") и Сергея Бабурина ("Российский общенародный союз"). Их подписные листы Центризбирком уже проверил, количество брака не превысило 5%. А в четверг в программе заседания ЦИК - регистрация кандидатами Ксении Собчак ("Гражданская инициатива") и Максима Сурайкина ("Коммунисты России").

- По итогам поверки были отбракованы 1,33% подписей Собчак и 3,72 % Сурайкина, - сообщила журналистам Памфилова.

Изначально баллотироваться в президенты пожелали 70 претендентов от 24 партий и 46 самовыдвиженцев. Затем необходимые мероприятия по выдвижению смогли провести 22 кандидата от политических партий и 15 самовыдвиженцев. Лишь 36 кандидатов представили в ЦИК документы для выдвижения, а к сбору подписей были допущены только 16 человек. Теперь на финишной прямой и от них осталась лишь половина.

КАНДИДАТСКИЙ МИНИМУМ

Кандидат Процент брака

1. Сергей Бабурин 3,18%

2. Павел Грудинин без подписей

3. Владимир Жириновский без подписей

4. Владимир Путин 0,39%

5. Ксения Собчак 1,33%

6. Максим Сурайкин 3,72 %

7. Борис Титов 4,35%

8. Григорий Явлинский 1,07%

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

102
Источник
Похожие новости
06 февраля 2018, 14:24
«Касается не одного региона»: в Кремле назвали «системной работой» задержание высокопоставленных чиновников в Дагестане
05 февраля 2018, 17:24
Путину доложили о переходе на новое топливо
06 февраля 2018, 12:54
Путин зарегистрирован кандидатом в президенты с рекордом

05 февраля 2018, 17:24
Погибший пилот Су-25 представлен к званию Героя России ‍
05 февраля 2018, 17:24
Почему пилот Су-25 перед смертью крикнул "Это вам за пацанов"
05 февраля 2018, 22:09
«Абсолютный приоритет для Минздрава»: какие меры необходимо принять для борьбы с раком в России
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
05 февраля 2018, 17:24
Он пошел по стопам отца: приморский летчик Роман Филипов, сбитый боевиками в Сирии, считался настоящим асом
01 февраля 2018, 10:54
Проблемы с печенью и не только: Ученые назвали вред подсолнечного масла
04 февраля 2018, 13:54
В Европе переоценивают то, что случилось: Немцы уверяют, что Крым скоро признают российским
02 февраля 2018, 16:09
Нас использовали и бросили: Украина осознала подлость Евросоюза
31 января 2018, 02:24
Экономист: "Кремлевский список" поставил крест на премьерских амбициях Кудрина и Набиуллиной
05 февраля 2018, 09:24
Последние слова погибшего в Сирии пилота Су-25 услышала вся Россия
05 февраля 2018, 02:54
СМИ: У России есть пушка-монстр, против которой корабли США бессильны
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.