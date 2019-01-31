Путин заранее знал о задержании Арашукова

Арест сенатора Рауфа Арашукова, как и следственные действия в отношении других высокопоставленных чиновников ранее, не были сюрпризом для президента страны. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

- Президент был в курсе задержания до того, как оно произошло, - сказал Песков.

При этом он отметил, что в Кремле пока нет по этому поводу претензий к руководству Карачаево-Черкесии, которую представлял в Совете Федерации Арашуков.

- Пока мне не известно о том, что такие вопросы возникают, - ответил пресс-секретарь президента. - Это вопрос к следственным органам.

Он подтвердил, что сейчас на повестке дня вопрос об утрате доверия президента России к главе республики не стоит.

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