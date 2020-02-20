|
Путин заранее обсуждал с Медведевым отставку его правительства
20 февраля 2020, 10:39 • 57 • Политика
Президент России Владимир Путин заявил ТАСС, что предварительно обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его кабинета министров. Выдержка из интервью для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» была опубликована 20 февраля.
«У нас отношения с Дмитрием Анатольевичем очень открытые, товарищеские, дружеские много лет. У нас секретов друг от друга нет. Поэтому мы с ним это обсуждали», — заявил глава государства, подчеркнув, что Медведев был в курсе происходящего.
Кроме того, Путин ответил на вопрос о поспешности формирования нового правительства. По его мнению, смысла затягивать ситуацию не было.
«Россия не такая страна, которая может, как Бельгия, оставаться без правительства целый год», — отметил он.
В том же интервью Путин рассказал, что у нового правительства не будет времени на раскачку, поскольку большинство министров участвовали в разработке нацпроектов и находятся в теме.
Спецпроект журналиста ТАСС Андрея Ванденко «20 вопросов Владимиру Путину» был создан для подведения промежуточных итогов 20-летнего срока президента на своем посту. Эпизоды фильма будут выходить четыре раза в неделю с 20 февраля по 25 марта. 26 марта в честь юбилея прихода главы государства к власти будет показана полноценная версия фильма-интервью.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
57
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 февраля 2020, 07:54
|
15 февраля 2020, 00:09
|
19 февраля 2020, 03:56
|
19 февраля 2020, 02:09
|
13 февраля 2020, 18:54
|
15 февраля 2020, 06:39
|
15 февраля 2020, 22:54