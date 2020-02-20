Путин заранее обсуждал с Медведевым отставку его правительства

Президент России Владимир Путин заявил ТАСС, что предварительно обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его кабинета министров. Выдержка из интервью для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» была опубликована 20 февраля.

«У нас отношения с Дмитрием Анатольевичем очень открытые, товарищеские, дружеские много лет. У нас секретов друг от друга нет. Поэтому мы с ним это обсуждали», — заявил глава государства, подчеркнув, что Медведев был в курсе происходящего.

Кроме того, Путин ответил на вопрос о поспешности формирования нового правительства. По его мнению, смысла затягивать ситуацию не было.

«Россия не такая страна, которая может, как Бельгия, оставаться без правительства целый год», — отметил он.

В том же интервью Путин рассказал, что у нового правительства не будет времени на раскачку, поскольку большинство министров участвовали в разработке нацпроектов и находятся в теме.

Спецпроект журналиста ТАСС Андрея Ванденко «20 вопросов Владимиру Путину» был создан для подведения промежуточных итогов 20-летнего срока президента на своем посту. Эпизоды фильма будут выходить четыре раза в неделю с 20 февраля по 25 марта. 26 марта в честь юбилея прихода главы государства к власти будет показана полноценная версия фильма-интервью.