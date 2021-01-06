Путин запустит "Круг добра": В России выросли налоги. Президент честно объяснил, на что они пойдут

Президент РФ Владимир Путин объявил название нового фонда по поддержке детей, страдающих редкими смертельными болезнями.

Организация будет носить имя "Круг добра". Его бюджет составят средства, поступившие в пользу государства в результате увеличения подоходного налога для богатых граждан.

Напомним, ранее ставка была увеличена с 13 до 15%. Это изменение коснулось жителей, зарабатывающих более пяти миллионов рублей в год. Притом повышенному обложению подлежит лишь часть прибыли, которая превышает порог в 5 млн.

Глава государства в ходе заседания по социальным вопросам сообщил, что проект распоряжения о формировании фонда в настоящее время уже находится на его рабочем столе.

Он добавил, что благодаря росту НДФЛ для отдельной категории граждан в организацию будет ежегодно поступать порядка 60 миллиардов рублей.

Все эти деньги пойдут исключительно на поддержку детей с орфанными заболеваниями, ещё раз уточнил российский лидер.