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Путин запустит "Круг добра": В России выросли налоги. Президент честно объяснил, на что они пойдут
06 января 2021, 02:55 • 40 • Политика
В России выросли налоги. Так, с начала 2021 года официально вступил в силу закон об увеличении НДФЛ до 15% для граждан, зарабатывающих более 5 млн рублей в год. Владимир Путин честно объяснил, на что пойдут дополнительные средства: президент запустит "Круг добра".
Президент РФ Владимир Путин объявил название нового фонда по поддержке детей, страдающих редкими смертельными болезнями.
Организация будет носить имя "Круг добра". Его бюджет составят средства, поступившие в пользу государства в результате увеличения подоходного налога для богатых граждан.
Напомним, ранее ставка была увеличена с 13 до 15%. Это изменение коснулось жителей, зарабатывающих более пяти миллионов рублей в год. Притом повышенному обложению подлежит лишь часть прибыли, которая превышает порог в 5 млн.
Глава государства в ходе заседания по социальным вопросам сообщил, что проект распоряжения о формировании фонда в настоящее время уже находится на его рабочем столе.
Он добавил, что благодаря росту НДФЛ для отдельной категории граждан в организацию будет ежегодно поступать порядка 60 миллиардов рублей.
Все эти деньги пойдут исключительно на поддержку детей с орфанными заболеваниями, ещё раз уточнил российский лидер.
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