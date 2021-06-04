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Путин запретил участие в выборах причастным к экстремистским организациям
04 июня 2021, 14:45 • 48 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий временный запрет избираться на выборные должности для лиц, причастных к организациям, которые признаны судом экстремистскими или террористическими. Соответствующий документ был опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.
Данный документ устанавливает критерии для определения причастности, под которой понимается непосредственная реализация целей и форм деятельности, из-за которых организация и была признана экстремистской или террористической. Причастными к подобным организациям считаются также и те граждане, которые выражали поддержку деятельности организаций или ее отдельным мероприятиям, в том числе выражали ее в своих высказываниях онлайн.
2 июня стало известно, что Совет Федерации одобрил закон, который вводит временный запрет баллотироваться на выборах любых уровней руководителям организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими. Также участвовать в выборах не смогут члены этих организаций и лица, причастные к данным структурам.
Тогда 146 сенаторов поддержали закон, один проголосовал против документа, один человек воздержался при голосовании.
Согласно документу, учредители и руководители экстремистских или террористических организаций не смогут претендовать на выборные должности в течение пяти лет с момента вынесения судом решения о запрете или ликвидации этих структур. Сотрудники последних и лица, чья причастность к их деятельности установлена судом, — в течение трех лет.
Госдума приняла закон о запрете принимать участие в выборах лицам, причастным к экстремистским организациям, в третьем чтении 26 мая. Отмечалось, что принадлежность участников, членов, сотрудников к деятельности экстремистской или террористической организации будет устанавливаться решением суда.
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