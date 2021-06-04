Путин запретил участие в выборах причастным к экстремистским организациям

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий временный запрет избираться на выборные должности для лиц, причастных к организациям, которые признаны судом экстремистскими или террористическими. Соответствующий документ был опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Данный документ устанавливает критерии для определения причастности, под которой понимается непосредственная реализация целей и форм деятельности, из-за которых организация и была признана экстремистской или террористической. Причастными к подобным организациям считаются также и те граждане, которые выражали поддержку деятельности организаций или ее отдельным мероприятиям, в том числе выражали ее в своих высказываниях онлайн.

2 июня стало известно, что Совет Федерации одобрил закон, который вводит временный запрет баллотироваться на выборах любых уровней руководителям организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими. Также участвовать в выборах не смогут члены этих организаций и лица, причастные к данным структурам.

Тогда 146 сенаторов поддержали закон, один проголосовал против документа, один человек воздержался при голосовании.

Согласно документу, учредители и руководители экстремистских или террористических организаций не смогут претендовать на выборные должности в течение пяти лет с момента вынесения судом решения о запрете или ликвидации этих структур. Сотрудники последних и лица, чья причастность к их деятельности установлена судом, — в течение трех лет.

Госдума приняла закон о запрете принимать участие в выборах лицам, причастным к экстремистским организациям, в третьем чтении 26 мая. Отмечалось, что принадлежность участников, членов, сотрудников к деятельности экстремистской или террористической организации будет устанавливаться решением суда.