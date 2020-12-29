Путин запретил членам Совбеза иметь двойное гражданство и счета за рубежом

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому членами Совета безопасности РФ не смогут быть лица с двойным гражданством и имеющие счета за рубежом. Документ опубликован в понедельник, 28 декабря, на официальном портале правовой информации.

Документом вносится ряд изменений в положение о Совете безопасности и положение об аппарате Совбеза.

«Заместителем председателя Совета безопасности, секретарем Совета безопасности, постоянными членами Совета безопасности и членами Совета безопасности могут быть граждане Российской Федерации, не имеющие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства», — говорится в тексте указа.

Также им запрещено открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России.

В конце октября депутаты Государственной думы поддержали в третьем чтении блок законов, внесенных президентом РФ и направленных на укрепление безопасности и суверенитета.

В соответствии с обновленной Конституцией документ уточняет ряд положений закона «О безопасности», регламентирующих вопросы международного сотрудничества в области обеспечения безопасности, полномочий Совета Федерации, статус и задачи Совета безопасности.

В том числе в законе уточнялся статус и задачи Совета безопасности. Это охрана суверенитета, независимости и государственной целостности, предотвращение внутренних и внешних угроз, пресечение действий, направленных на отчуждение части территории России, а также призывов к таким действиям.