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Путин запретил чиновникам покупать иностранные лимузины

24 апреля 2020, 17:35  •  85 • В России

НИКАКИХ ЛИМУЗИНОВ

Если бы российские чиновники знали, чем завершится президентская видеоконференция по поддержке автопрома, они бы грустили заранее. Потому что в конце, когда практически темы были обсуждены, Владимир Путин вспомнил и о них.

- Прошу строго контролировать, чтобы органы госвласти, ведомства, госкомпании, обращаю на это ваше внимание, приобретали технику, необходимую для работы, но ни в коем случае не иностранные лимузины, - заявил Путин и для убедительности даже погрозил пальцем.

С одной стороны, главе государства хорошо говорить, имея «Аурус», а с другой сегодня в России собирают столько иностранных авто, что не сильно чиновники и пострадают.

КАК БУДУТ ПОДДЕРЖИВАТЬ НАШ АВТОПРОМ

Президент дал слово и руководителям крупнейших отечественных автозаводов от ГАЗа и КамАЗа до «Солерса», главам «автомобильных» регионов, министрам. И через два часа был предложен целый ряд мер, способный стимулировать спрос на российские автомобили:

- В этом году около 25 тысяч новых машин закупят МВД, Росгвардия, Минобороны, МЧС.

- Почта России дополнительно закупит 6 тысяч автомобилей.

- 5 миллиардов рублей будет выделено на закупку машин "Скорой помощи", что позволит повысить оперативность и доступность медицинской помощи, в том числе для жителей малых городов и сел.

- Правительство с участием ВЭБа проработает запуск программы по обновлению общественного транспорта в российских городах.

- 2,5 миллиарда рублей будет выделено на льготный лизинг для каршеринговых компаний.

СЕМЕЙНЫМ СНОВА СКИДКА

- У нас уже отработан ряд механизмов и инструментов поддержки, - напомнил Путин и про потребительский спрос. Имею в виду льготные программы автокредитования, такие как "Семейный автомобиль" или "Первый автомобиль", когда молодая или многодетная семья может купить машину отечественного производства со скидкой по авансовому платежу в 10%.

На финансирование таких программ будет дополнительно выделено 7 миллиардов рублей.

Министр транспорта Евгений Дитрих доложил, что регионы получат дополнительные 10 миллиардов рублей на закупку городского транспорта

- Возможно будет закупить в будущем году 642 газомоторных автобуса, более 180 троллейбусов. Кроме того получится заказать в будущем году 90 трамваев, которые для многих городов являются базовым видом транспорта, - заявил он. - При увеличении объема господдержки мы полностью удовлетворим потребность всех заявки субъектов.

СОВБЕЗ ПРО АВТОМОБИЛИ

Даже Совет безопасности Путин начал с этой же темы.

- Сегодня принято решение ускоренным темпом осуществить закупки служебного и другого специализированного транспорта силовыми ведомствами, имею в виду Минобороны, МВД, МЧС, другие структуры, - обратился он к участникам. - Поэтому прошу вас самым внимательным образом к этому отнестись, провести эту работу организованно, в должные сроки и в нужных объемах. Отреагируем на это очень быстро, незамедлительно.

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