Путин запланировал очередную поездку в Белоруссию - СМИ

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Визит состоится уже в октябре

Москва и Минск уверено идут по пути укрепления сотрудничества. Вчера, 9 сентября, белорусский лидер Александр Лукашенко побывал с официальным визитом в гостях у российского президента Владимира Путина. Как удалось выяснить журналистам, вскоре главнокомандующий россиян ответит взаимностью своему белорусскому коллеге и посетит Минск.



По информации, полученной от осведомленных источников, визит Владимира Владимировича в белорусское государство назначен на 14-15 октября. При этом журналисты интернет-издания "Октагон" отмечают, что на этот период в Белоруссии запланировано проведение ряда важных государственных событий. Так, в середине осени должен пройти саммит стран СНГ, а также заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Помимо этого, была обозначена дата проведения заседания Высшего госсовета Союзного государства. Такой информацию с общественностью поделился белорусский лидер Александр Лукашенко. Батька сообщил, что Москва и Минск проведут данное мероприятие 4 ноября. Соответствующую информацию публикует агентство "Белта".

К слову, на состоявшемся 9 сентября саммите белорусский главнокомандующий объявил о прорыве в отношениях с Россией. Александр Лукашенко убежден, что согласование ранее обговоренных программ станет для Союзного государства серьезным шагом вперед.