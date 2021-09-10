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Путин запланировал очередную поездку в Белоруссию - СМИ

10 сентября 2021, 14:20  •  168 • Политика
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Визит состоится уже в октябре
Москва и Минск уверено идут по пути укрепления сотрудничества. Вчера, 9 сентября, белорусский лидер Александр Лукашенко побывал с официальным визитом в гостях у российского президента Владимира Путина. Как удалось выяснить журналистам, вскоре главнокомандующий россиян ответит взаимностью своему белорусскому коллеге и посетит Минск.
По информации, полученной от осведомленных источников, визит Владимира Владимировича в белорусское государство назначен на 14-15 октября. При этом журналисты интернет-издания "Октагон" отмечают, что на этот период в Белоруссии запланировано проведение ряда важных государственных событий. Так, в середине осени должен пройти саммит стран СНГ, а также заседание Высшего Евразийского экономического совета.
Помимо этого, была обозначена дата проведения заседания Высшего госсовета Союзного государства. Такой информацию с общественностью поделился белорусский лидер Александр Лукашенко. Батька сообщил, что Москва и Минск проведут данное мероприятие 4 ноября. Соответствующую информацию публикует агентство "Белта".
К слову, на состоявшемся 9 сентября саммите белорусский главнокомандующий объявил о прорыве в отношениях с Россией. Александр Лукашенко убежден, что согласование ранее обговоренных программ станет для Союзного государства серьезным шагом вперед.

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