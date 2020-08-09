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Путин занят, и Запад всё больше обольщает Лукашенко: The Independent усомнился в белорусском Майдане

09 августа 2020, 23:55  •  49 • В мире
Британское издание The Independent выпустило материал о том, что ждёт Белоруссию после президентских выборов. В нём говорится, что Советский Союз распался почти 30 лет назад, однако фактические связи всё ещё были достаточно сильными. Возможно, что последние следы исчезают в Белоруссии. Автор материала замечает, что Запад всё больше старается обольщать президента страны Александра Лукашенко, пока Владимир Путин занят другими проблемами.
Британское издание The Independent выступило с текстом о выборах в Белоруссии. В нём делают прогнозы на жизнь после голосования. Автор утверждает, что после распада СССР ещё долго оставались в силе наработанные связи между странами. Однако теперь постепенно они начинают уходить в прошлое.
"И сейчас, возможно, заключительная глава. В воскресенье мы, вероятно, будем наблюдать, как Белоруссия, последняя из бывших советских республик и самая близкая к России во многих аспектах, наконец отправится от остатков причала СССР. Президент Александр Лукашенко баллотируется на шестой пятилетний срок, но в этот раз оппозиция неожиданно более сильная и сплочённая, чем когда-либо ранее", - отметил автор материала.
Он рассказал об истории Светланы Тихановской - основного конкурента Лукашенко на этих выборах. Автор британского издания убеждён, что она подкупает своих сторонников тем, что как будто совсем не стремится к политике. На словах Тихановская обещает свободу слова, свободу выборов и ограничение власти президента. Кроме того, она говорит, что, осуществив всё это, организует новые выборы.
The Independent заявило, что Запад постепенно начинает "обольщать" Александра Лукашенко. Ситуация стала более сложной, чем раньше. Москва пока никак не высказывается о происходящем.
Автор материала считает, что "Путин занят". По его мнению, российского президента больше волнует положение дел на Украине, война в Сирии и митинги на Дальнем Востоке. Интересно, что даже британское издание не верит в провокацию русских и задержание "наёмников в Минске".
"Однако Минск - это обычная пересадочная точка для перемещения русских в Ливию и другие страны Африки. Кроме того, стала бы Москва нарушать планы Лукашенко? Единственное, что точно ясно, так это то, что любая попытка белорусской оппозиции повторить сценарий украинского Евромайдана - волны гражданских беспорядков в 2013-2014 годах - поставит не только Россию, но и ЕС и США в неловкое положение", - написал автор материала.
Напомним, что ранее Bloomberg, где регулярно появляются "расследования" о России, выступило с очередной сенсацией. С одной стороны, якобы на президента Белоруссии давит оппозиция, бросившая ему "решительный вызов", с другой - российский лидер Владимир Путин, который "настаивает на тесной интеграции". Пользователи пришли к выводу, что Путина и Лукашеко искусственно попытались столкнуть друг с другом.

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