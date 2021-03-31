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Путин замотивировал федеральное правительство: "Давайте побыстрее шевелитесь"
31 марта 2021, 19:55 • 105 • Политика
Владимир Путин поручил кабмину подготовить параметры поддержки регионов. "Давайте побыстрее шевелитесь", - сказал президент, придав дополнительное ускорение чиновникам.
Президент России Владимир Путин дал задание в двухнедельный срок определить параметры поддержки регионов для учёта этих данных в послании парламенту. Поручение главы государства прозвучало на совещании с правительством.
Путин отметил, что вопрос необходимо серьёзно проработать. Однако и затягивать с этим тоже нельзя, иначе механизмы не заработают. Поэтому глава государства дал чиновникам две недели на проработку вопроса.
- замотивировал их глава государства.
Также президент высказал своё негодование по поводу ряда губернаторов, которые загнали бюджеты своих регионов в ловушку, набрав множество дорогих коммерческих вместо бюджетных кредитов. Путин отметил, что это вызывает удивление.
- сказал российский лидер.
Подводя итог совещания, Путин невольно перефразировал знаменитую цитату из культового сериала "Семнадцать мгновений весны". Президент попрощался со всеми, а заместителя председателя правительства Алексея Оверчука попросил остаться.
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