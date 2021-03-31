Путин замотивировал федеральное правительство: "Давайте побыстрее шевелитесь"

Владимир Путин поручил кабмину подготовить параметры поддержки регионов. "Давайте побыстрее шевелитесь", - сказал президент, придав дополнительное ускорение чиновникам.

Президент России Владимир Путин дал задание в двухнедельный срок определить параметры поддержки регионов для учёта этих данных в послании парламенту. Поручение главы государства прозвучало на совещании с правительством.

Путин отметил, что вопрос необходимо серьёзно проработать. Однако и затягивать с этим тоже нельзя, иначе механизмы не заработают. Поэтому глава государства дал чиновникам две недели на проработку вопроса.

Давайте побыстрее шевелитесь,

- замотивировал их глава государства.

Также президент высказал своё негодование по поводу ряда губернаторов, которые загнали бюджеты своих регионов в ловушку, набрав множество дорогих коммерческих вместо бюджетных кредитов. Путин отметил, что это вызывает удивление.

Лучше бы их самих поместить в ловушку соответствующую,

- сказал российский лидер.

Подводя итог совещания, Путин невольно перефразировал знаменитую цитату из культового сериала "Семнадцать мгновений весны". Президент попрощался со всеми, а заместителя председателя правительства Алексея Оверчука попросил остаться.