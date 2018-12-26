|
Путин закрепил право предпенсионеров на долю в наследстве
26 декабря 2018, 01:54 • 21 • Политика
Закон, благодаря которому людям предпенсионного возраста предоставляется право на получение обязательной доли в наследстве, подписал сегодня Владимир Путин.
Владимир Путин подписал сегодня закон, гарантирующий людям предпенсионного возраста право на обязательную долю в наследстве. На официальном портале правовой информации опубликован соответствующий документ.
Согласно закону, сохраняется возраст, с которого граждане приобретают право на обязательную долю по причине нетрудоспособности, для женщин - с 55 лет, а для мужчин - с 60 лет.
Законопроект одобрен Госдумой ещё 22 ноября.
Таким образом, право на получение обязательной доли в наследстве распространяется не только на пенсионеров, но и предпенсионеров, что даёт им дополнительные гарантии защиты имущественных прав.
Напомним, согласно закону, право на наследование не менее половины доли, вне зависимости от содержания завещания, в настоящее время имеют несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.
Подпишитесь на нас
21
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
20 декабря 2018, 20:39
|
19 декабря 2018, 00:39
|
23 декабря 2018, 21:39
|
25 декабря 2018, 03:09
|
22 декабря 2018, 13:24
|
19 декабря 2018, 10:24
|
19 декабря 2018, 10:24