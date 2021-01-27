Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия, помоги! Скандал в Евросоюзе обернулся хаосом
"Я ужасаюсь от мысли, что он дотянется до власти": Байден показал, что...
После предательской атаки погиб герой Донбасса: "ВСУ используют приёмы терр...
Сбитая с ног омоновцем выставила условия для прощения
Главная / Политика

Путин закончил выступление на форуме в Давосе посланием Европе - видео

27 января 2021, 15:55  •  160 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лидер отметил, что это было бы в интересах обеих сторон
Во время выступления на экономическом форуме в Давосе Владимир Путин подытожил свою 30-минутную речь обращением к Западу. Российский лидер заявил, что Европа и Россия должны избавиться от фобий прошлого и быть вместе.
В свою очередь он отметил, что Москва к этому стремится, в отличии от другой стороны.
Возвращение к позитивной повестке дня в интересах как Европы, так и России, подчеркнул президент. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам главы, обе стороны являются "абсолютно естественными партнерами" не только с экономической точки зрения, но и с точки зрения общей культуры.
Также Владимир Путин напомнил, что в прошлом веке неспособность государств решать главные мировые проблемы сообща обернулась Второй мировой войной. И хотя сейчас, по мнению лидера, цивилизация достигла уровня, когда подобное невозможно, предугадать развитие событий до конца нельзя. Президент предупредил, что существует вероятность срыва мирового развития, которое может обернуться глобальной войной "всех против всех".
Российский лидер мог таким образом отреагировать на нападки со стороны Запада, где грозят ввести новые санкции против России. И хотя, после одобренной Европарламентом резолюции с призывом ввести рестрикции против Москвы, ни одна из стран ЕС не прислушалась к нему, в некоторых европейских государствах сохраняется антироссийская повестка.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



160
Источник
Похожие новости
27 января 2021, 06:45
"Сегодня ты звезда Тик-Тока, а завтра…": Полиция повязала блогера, прыгавшего по машине ФСБ
27 января 2021, 03:05
"А ведь это Байден позвонил Путину": Бравада Белого дома обернулась смирением
27 января 2021, 10:25
"А Володька...": Лучшим ответом G7 стала легендарная шутка в КВН о Путине
27 января 2021, 10:25
Пять сценариев "возвращения" Донбасса: Украинский националист раскрыл планы
27 января 2021, 00:20
Байден сделал заявление по "Северному потоку - 2" словами Трампа
27 января 2021, 06:45
После беседы Путина с Байденом Госдума получила неотложный законопроект
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 января 2021, 06:45
"Сегодня ты звезда Тик-Тока, а завтра…": Полиция повязала блогера, прыгавше...
27 января 2021, 03:05
"А ведь это Байден позвонил Путину": Бравада Белого дома обернулась смирени...
27 января 2021, 10:25
"А Володька...": Лучшим ответом G7 стала легендарная шутка в КВН о Путине
27 января 2021, 02:10
Латвия распродаёт рельсы – железная дорога без российских грузов не нужна
27 января 2021, 08:35
На Украине возбудили дела против Байдена и Порошенко
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 января 2021, 06:45
"Сегодня ты звезда Тик-Тока, а завтра…": Полиция повязала блогера, прыгавшего по машине ФСБ
23 января 2021, 01:55
На Украине придумали, как лишить граждан последнего
24 января 2021, 09:05
Укол правды
23 января 2021, 19:20
В Киеве началась истерика из-за слов Пушилина: «Проект Новороссия не закрыт!»
22 января 2021, 09:25
«Вата подняла голову! Без вмешательства Байдена нас перережут» – экс-боевик АТО
25 января 2021, 01:35
После предательской атаки погиб герой Донбасса: "ВСУ используют приёмы террористов"
23 января 2021, 09:15
Яков Кедми раскрыл план уничтожения России: Они должны платить за каждую подлость
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.