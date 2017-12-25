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Путин: закон об НКО-иноагентах нуждается в совершенствовании
25 декабря 2017, 20:24 • 105 • Политика
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Закон об НКО - иностранных агентах может быть усовершенствован, но он должен выполнять свою функцию: не давать вмешиваться во внутриполитические дела РФ извне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством палат Федерального собрания.
Он подчеркнул, что никто не ограничивает свободы граждан в рамках данного законодательства. "Конечно, этот закон нуждается в совершенствовании, надо только сделать так, чтобы он был направлен на решение той задачи, ради которой он создавался, а именно - исключить всякое вмешательство в нашу внутриполитическую жизнь извне напрямую или через подставных лиц, финансируя их деятельность внутри страны. Вот собственно в этом и весь смысл был", - сказал глава государства. "И если есть там где-то какие-то пока шероховатости, неотрегулированности, на это тоже надо посмотреть внимательно", - добавил Путин.
Закон об НКО - иностранных агентах
Закон об НКО - иностранных агентах был принят летом 2012 года. Он обязывает организации, занимающиеся политической деятельностью и получающие финансирование из-за рубежа, принимать статус иностранных агентов с последующим занесением в специальный реестр. НКО - иностранные агенты обязаны указывать при публикации материалов в интернете и СМИ этот статус.
В течение почти двух лет вступление в реестр было фактически добровольным, но в начале июня 2014 года был подписан закон о принудительном включении в реестр. Согласно документу, Минюст может принудительно включать в реестр НКО - иностранных агентов организации, которые фактически являются таковыми, но не подали соответствующее заявление. Данное решение ведомства можно обжаловать в суде.
За непредоставление или несвоевременное предоставление НКО данных о выполнении функций иноагента, а также предоставление их "в неполном объеме или искаженном виде" законодательство предусматривает административный штраф. Его сумма для должностных лиц составляет от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, а для юридических - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.
За злостное уклонение от этих обязанностей предусмотрена уже уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.
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